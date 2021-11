Mais de 10 mil pessoas já confirmaram presença para Fortaleza x São Paulo

O Fortaleza divulgou parcial de público para a partida de quarta-feira, 10, contra o São Paulo, às 21h30min, na Arena Castelão. Entre check-ins, venda de bilhetes avulsos e passaportes sociais, mais de 10 mil torcedores já garantiram presença para o duelo válido pela 31ª rodada da Série A.

No total, são 10.089 tricolores confirmados até a noite desta segunda, 8, sendo 7.119 sócios, 2.880 ingressos vendidos e 80 passaportes sociais.

Sobre o assunto Fortaleza ganha retorno de três jogadores para encarar São Paulo no Castelão

Com torcida, Fortaleza x São Paulo marca o reencontro entre Ceni e o Tricolor do Pici

Para a partida, o clube definiu os valores dos bilhetes entre R$ 20 a R$ 220, além da criação do passaporte social para pessoas com registro no Cadastro Único, que podem comprar um pacote para os últimos cinco jogos do Tricolor em casa na Série A 2021 por 60 reais.

Vale lembrar que a presença de público no Castelão segue protocolo sanitário obrigatório. Apenas torcedores com ciclo de vacinação completo há pelo menos 15 dias e uso de máscara cirúrgica (N-95 ou PFF2) podem acessar à arena esportiva. Crianças de até 12 anos poderão comprar ingressos sem apresentar o cartão de vacina.

