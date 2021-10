Presidente do Fortaleza faz desabafo sobre intervenções do VAR em América-MG x Fortaleza

No Instagram, Marcelo Paz citou lances específicos da partida e disse que a diretoria não se omite em cobrar da arbitragem, mas que não fará isso com reclamações públicas e carregadas de xingamentos

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, usou a conta que possui no Instagram para se manifestar sobre as intervenções do árbitro de vídeo na partida entre o Tricolor e o América-MG, no sábado, 30, que terminou com vitória do Coelho por 2 a 1 e culminou na saída do Leão do G-4.

No duelo realizado no estádio Independência, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza foi recomendado a ir até o monitor três vezes pelo árbitro de vídeo, Márcio Henrique e Góis. Na primeira, um pênalti apontado a favor do Fortaleza foi anulado após a conferência das imagens. Na segunda, por tempo depois, foi marcado um pênalti a favor do Coelho depois da visualização na ara (nome do local onde fica o monitor). Já no segundo tempo, houve a conferência de uma possível penalidade máxima em um lance sem bola, a favor do América-MG, mas o árbitro de campo não se convenceu.

Além desses, outros lances foram verificados pelo VAR e apenas informados ao árbitro, como uma reclamação de toque de mão por parte do Fortaleza quando um defensor do América-MG tentou afastar uma bola da grande área e um pênalti reclamado pelo Coelho com Ademir, já na segunda etapa, ao forçar passagem por Titi e Jussa.

Parte do desabafo de Marcelo Paz no Instagram (Foto: Reprodução/Instagram )



“Sobre arbitragem e o jogo de ontem: o árbitro marca um pênalti e o VAR chama para tirar. O árbitro não marca um pênalti e o VAR chama para marcar. Tudo isso em cinco minutos, em ambos os casos o prejuízo foi nosso. Acerto, erro? Fica para os especialistas. O que quero que nosso torcedor saiba é que em nenhum momento somos omissos quanto a arbitragem, já questionamos por diversas vezes critérios, nomes, decisões, falta de transparência, porém fazemos isso de forma institucional”, escreveu Paz, numa sequência de stories.

O dirigente relatou que recebe cobrança para reclamar publicamente e fazer barulho contra supostos erros de arbitragem, mas avisou que não agirá desta forma porque precisa tomar decisões com cautela, por ser um dirigente.

“Algumas pessoas querem que eu saia esculhambando a arbitragem publicamente, mostrando que eu estou indignado, dando resposta ao torcedor, mas isso não é nosso perfil. Fica até legal para o torcedor, né? 'Olha aí, nosso presidente é bichão mesmo, vai lá e esculhamba! Será que sair esculhambando resolve? Será que eu estou certo ou errado? Acho que os resultados respondem por si só, pois efeito de postura se julga com o tempo, não com ações pontuais. O dirigente não pode pensar e agir como torcedor. Tenho que ser frio e racional”, explicou o presidente do Tricolor.

No fim da mensagem, Paz admitiu, no entanto, erros do Fortaleza na partida contra o América-MG e disse que a equipe trabalhará para corrigi-los. O dirigente defendeu ainda a profissionalização da arbitragem no Brasil, unificação de critérios e que os árbitros falem diretamente ao público após as rodadas, o que é vedado atualmente.

Confira a mensagem completa de Marcelo Paz:

Sobre arbitragem e o jogo de ontem: o árbitro marca um pênalti e o VAR chama para tirar. O árbitro não marca um pênalti e o VAR chama para marcar. Tudo isso em cinco minutos, em ambos os casos o prejuízo foi nosso. Acerto, erro? Fica para os especialistas. O que quero que nosso torcedor saiba é que em nenhum momento somos omissos quanto a arbitragem, já questionamos por diversas vezes critérios, nomes, decisões, falta de transparência, porém fazemos isso de forma institucional. Porém, algumas pessoas querem que eu saia esculhambando a arbitragem publicamente, mostrando que eu estou indignado, dando resposta ao torcedor, mas isso não é nosso perfil. Fica até legal para o torcedor, né? 'Olha aí, nosso presidente é bichão mesmo, vai lá e esculhamba! Será que sair esculhambando resolve? Será que eu estou certo ou errado? Acho que os resultados respondem por si só, pois efeito de postura se julga com o tempo, não com ações pontuais. O dirigente não pode pensar e agir como torcedor. Tenho que ser frio e racional. O torcedor pode ser passional. Vamos seguir atentos e agindo com nossas convicções. Aliás, se eu puder te dar uma dica: acerte ou erre com suas convicções, pois no final você é que será aplaudido ou apedrejado. Claro, sempre com a humildade e sabedoria de ouvir e ponderar. Sobre o jogo de ontem, tivemos nossos erros e temos que olhar para eles, isso podemos modificar diretamente. O resultado não foi só pela arbitragem e não sou de transferir responsabilidade. Vamos seguir trabalhando forte para nossos objetivos. Nos últimos 4 jogos foram 3 vitórias e 1 derrota. E para terminar sobre arbitragem no Brasil, acho que: precisam profissionalizar (dedicação exclusiva), devem se comunicar ao público após cada rodada, tornando essa relação mais transparente a todos, existe margem para minimizar erros e unificar critérios. É isso que penso"



