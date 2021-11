Corinthians inicia venda de ingressos para jogo contra o Fortaleza

Com 100% da capacidade do estádio liberada, Timão abre comercialização de bilhetes nesta segunda-feira, 1º, para o duelo do próximo sábado, 6, pela 30ª rodada da Série A

O Corinthians detalhou a venda de ingressos, nesta segunda-feira, para os dois próximos compromissos pelo Campeonato Brasileiro na Neo Química Arena. Neste sábado, 6, a equipe duela contra o Fortaleza, às 17 horas (de Brasília). No dia 13 deste mês, recebe o Cuiabá às 21 horas.

As duas partidas têm permissão para 100% de ocupação do estádio. A abertura das vendas será realizada de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do Fiel Torcedor, e disponibilizará simultaneamente ingressos para os dois jogos. As entradas podem ser adquiridas apenas nos sites www.ingressoscorinthians.com.br e www.fieltorcedor.com.br.

A venda começa nesta segunda, 1º, a partir das 11 horas, para os torcedores com créditos relativos às partidas suspensas por conta da pandemia e proprietários do plano Minha Cadeira. Às 15 horas, os ingressos serão disponibilizados aos membros do Fiel Torcedor que tenham a partir de 90 pontos.

Na terça, 2, às 14 horas, o clube fará abertura para os demais membros adimplentes. Às 11 horas de quarta, 3, torcedores em geral poderão adquirir a entrada.

Confira abaixo os preços dos ingressos:

NORTE ENGOV – R$ 40,00

SUL DORIL – R$ 40,00

LESTE SUPERIOR LATERAL NEOSALDINA – R$ 54,00

LESTE SUPERIOR CENTRAL NEOSALDINA – R$ 54,00

LESTE INFERIOR LATERAL EPOCLER – R$ 80,00

LESTE INFERIOR CENTRAL EPOCLER – R$ 100,00

OESTE SUPERIOR BENEGRIP – R$ 80,00

OESTE INFERIOR CORNER BUSCOPAN – R$ 200,00

OESTE INFERIOR LATERAL BUSCOPAN – R$ 220,00

OESTE INFERIOR CENTRAL BUSCOPAN – R$ 250,00

OESTE BUSINESS NEO QUÍMICA ARENA – R$ 350,00

CAMAROTES NEO QUÍMICA ARENA – R$ 500,00

