Rogério Ceni elogia, mas nega interesse do São Paulo em Felipe Alves, do Fortaleza

Reserva do Leão, goleiro chegou ao Pici a pedido do treinador, que aponta situação financeira do clube do Morumbi como empecilho: "Não temos condições". Camisa 12 tem contrato até o final de 2023

Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu o Internacional por 1 a 0 neste domingo, 31, no Morumbi. Apesar do placar magro, o Tricolor teve boa atuação e criou chances claras que foram desperdiçadas. Após a partida, o técnico Rogério Ceni ainda falou sobre a busca por reforços para a próxima temporada.

Na última semana, jogadores que já trabalharam com o técnico, como Felipe Alves, do Fortaleza, e Willian Arão e Diego, do Flamengo, foram colocados na mira do São Paulo por torcedores nas redes sociais. O comandante, no entanto, negou.

"Com relação a Arão, Diego e Felipe Alves, são três ótimos profissionais com quem trabalhei, caras que eu tenho no mais alto conceito. Fariam bem a qualquer equipe do Brasil, mas em momento algum foram solicitados a direção. Eu sei o momento que o São Paulo atravessa. Talvez o torcedor não saiba o momento de dificuldade, a verdade, o tamanho da situação que o clube se encontra. Nós vamos ao mercado provavelmente no ano que vem. Não começamos ainda a conversar sobre isso, sobre nenhum jogador. Mas nós não temos condições de trazer jogadores desse nível, principalmente jogadores que estão bem no Flamengo, que eu tenho a maior admiração e prazer em trabalhar", garantiu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto A pedido de Vojvoda, Fortaleza contrata preparador de goleiros argentino

Com goleiro em pauta, São Paulo prevê mudanças no elenco em 2022

"Momentaneamente nós não temos condições de ter não só eles, mas jogadores desse patamar. Vamos atrás de jogadores mais jovens porque tem algumas saídas já confirmadas. A gente precisa se reforçar logicamente para o ano que vem, mas dentro das possibilidades financeiras do clube. Temos que diminuir a folha salarial e fazer com que o São Paulo volta a ter vida própria no futuro", completou.

Felipe Alves foi contratado pelo Leão do Pici para 2019 a pedido de Ceni e se firmou como titular sob o comando do ex-goleiro. Após oscilações na atual temporada, o camisa 12 perdeu a posição para Marcelo Boeck e se tornou reserva. O arqueiro tem contrato com o Fortaleza até o final de 2023.

Tags