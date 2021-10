Fortaleza tem três suspensos após jogo contra o América-MG e pode ter seis baixas contra Timão

Leão já tem três peças no departamento médico e perder outras três para o duelo direto contra o Corinthians, no próximo sábado, na Neo Química Arena

Além da derrota e de sair do G-4 da Série A do Brasileiro, a partida contra o América-MG, em Belo Horizonte, causou outros prejuízos ao Fortaleza. Dos cinco jogadores do Leão que receberam cartões amarelos na partida, três estavam pendurados e vão desfalcar o clube diante do Corinthians.

São eles, o zagueiro Titi e os volantes Matheus Jussa e Éderson. O último, no entanto, provocou o cartão amarelo, pois não poderia jogar contra o time ao qual pertence, então aproveitou para limpar a sequência. Quanto a Lucas Lima e Romarinho, que também foram advertidos com cartão amarelo no jogo diante do Coelho, apenas o segundo passou a estar pendurado.

Ao juntar os três suspensos com os jogadores lesionados, o Tricolor deve ter seis desfalques para encarar o Timão, no próximo sábado, 6, fora de casa.

Estão no departamento médico do Fortaleza os alas Yago Pikachu, com luxação no ombro esquerdo, e Lucas Crispim, com lesão no adutor da coxa esquerda; além do atacante Robson, com entorse no tornozelo direito. O clube não divulgou a previsão de retorno de nenhum dos três, mas a pior situação é a do ala-esquerdo.

Com previsão de chegada em Fortaleza ainda neste domingo, a delegação do Tricolor terá folga na segunda-feira, 1º. A partir de terça, o técnico Juan Pablo Vojvoda começa os trabalhos para encarar o Corinthians, que virou um adversário direto na luta por vaga na fase de grupos da Libertadores de 2022. Até lá, o argentino saberá com quem poderá contar para a partida de sábado.



