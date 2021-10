Em jogo de reviravoltas, Fortaleza bate a Chapecoense e se mantém firme no G-3 da Série A

O Fortaleza visitou a Chapecoense e venceu o lanterna da Série A por 2 a 1, na noite deste sábado, 16, na Arena Condá-SC, em jogo marcado por reviravoltas. O resultado mantém os cearenses na terceira posição com 45 pontos, igualando a pontuação do segundo colocado, o Flamengo, que enfrenta o Cuiabá neste domingo, 17.

Os gols do Tricolor saíram dos pés de Bruno Melo e Yago Pikachu, enquanto o Verdão balançou as redes com Rodriguinho (ouça abaixo as narrações dos gols do Fortaleza).

Apesar da vitória contra o lanterna do Brasileirão, o Fortaleza não teve jogo fácil. Pelo contrário. Por pouco, a equipe não desperdiçou pontos importantes diante do adversário mais frágil em uma partida que ganhou emoção na reta final do segundo tempo.

Na primeira etapa, os visitantes abriram o placar aos 5 minutos com Bruno Melo e tiveram o controle da partida. A equipe do Pici poderia ter até ampliado, mas desperdiçou as chances criadas.

O duelo que parecia tranquilo e confortável para o Fortaleza começou a ganhar outro roteiro quando Marcelo Benevenuto falhou defensivamente. O zagueiro se atrapalhou com a bola e foi desarmado por Rodriguinho, que avançou e bateu na saída do goleiro Felipe Alves.

A Chape voltou melhor no segundo tempo e ficou mais próxima de movimentar o placar do que o rival cearense nos minutos iniciais. No decorrer do confronto, as chances foram se equilibrando para os dois lados.

O Leão chegou a marcar o segundo com Bruno Melo, de cabeça, mas o árbitro Zandick Gondim, com auxílio do VAR, anulou após assinalar impedimento de Tinga na jogada.

O VAR voltou a ser decisivo nos acréscimos da partida. Os catarinenses viraram o duelo com golaço de Kaio Nunes. Entretanto, mais uma vez com auxílio do VAR, o árbitro anulou o gol e marcou pênalti para o Fortaleza por toque de mão de Moisés Ribeiro dentro da área no início da jogada.

Yago Pikachu cobrou com maestria e colocou o clube do Pici à frente no placar para conquistar a terceira vitória consecutiva fora de casa.

Ficha técnica

Chapecoense 1 x 2 Fortaleza

Chapecoense

4-4-2: Keiller; Matheus Ribeiro, Ignácio (Perotti), Joilson e Jordan; Denner (Kaio), Moisés Ribeiro, Lima (Ronei) e Mancha; Mike (Henrique Almeida) e Rodriguinho (Geuvânio). Téc: Pintado

Fortaleza

3-5-2: Felipe Alves; Tinga, Benevenuto e Jussa; Pikachu, Ronald (Éderson), Felipe, Bruno Melo (Crispim) e Matheus Vargas (Lucas Lima); Ángelo Henríquez (Wellington Paulista) e David (Romarinho). Téc: Vojvoda

Gols: 5MIN/1T - Bruno Melo; 41MIN/1T - Rodriguinho; 47MIN/2T - Pikachu (FOR)

Local: Arena Condá, em Chapecó/SC

Data: 16/10/2021

Horário: 19 horas (horário de Fortaleza)

Árbitro: Zandick Gondim Alves Júnior/RN

Assistentes: Vinicius Melo de Lima/RN e Flávio Gomes Barroca/RN

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro/RN

Cartões amarelos: Jordan, Ignacio e Geuvânio (CHA); Pikachu (FOR)

