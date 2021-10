Jussa elogia torcida do Fortaleza e fala em buscar a vaga na Libertadores: "Eles merecem muito"

Volante reconheceu todo o apoio mesmo com a eliminação do Tricolor na Copa do Brasil e disse que os torcedores mereciam que o clube estivesse na final

Apesar da eliminação na Copa do Brasil para o Atlético-MG, a torcida do Fortaleza que compareceu ao Castelão na noite de quarta-feira, 27, apoiou o time do início ao fim. O comportamento dos tricolores rendeu elogios do volante Matheus Jussa, que falou em buscar vaga para o clube na Copa Libertadores de 2022.

Fazia tempo que eu não via um estádio cheio assim, apoiando, abraçando. Ela merecia que gente chegasse na final, pelo menos levar o título este ano, fora o Cearense, mas isso aqui foi de arrepiar. Essa torcida é de arrepiar e eles merecem muito mais. Vamos buscar essa Libertadores aí", disse Jussa, em entrevista para as redes sociais do Fortaleza.

Sobre o assunto Boeck lamenta derrota do Fortaleza, mas mira vaga na Libertadores: "Nosso sonho"

Romarinho quebra jejum de dois meses e volta a marcar pelo Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O público presente no Castelão foi de 9.518, recorde desde a autorização do retorno de público aos estádios cearenses. Antes mesmo do jogo, no entanto, a torcida tricolor já havia demonstrado apoio, acompanhando o ônibus da delegação até a praça esportiva com uma motociata.

Com a eliminação na Copa do Brasil, o Fortaleza volta-se completamente para a Série A do Brasileiro até o fim da temporada. No sábado, 30, o time enfrenta o América-MG fora de casa, pela 29ª rodada.

Tags