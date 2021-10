Desfalcado, Fortaleza enfrenta Atlético-MG pela semifinal da Copa do Brasil

Com chances remotas de classificação para a final após goleada por 4 a 0 no jogo da ida e com vários desfalques, Leão do Pici encara o Galo no Castelão

Repleto de desfalques e com chances retomas de classificação para uma inédita final, o Fortaleza recebe o Atlético-MG nesta quarta-feira, 27, às 21h30min, na Arena Castelão, no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, na tentativa de coroar a melhor campanha da história do clube no torneio - seja com uma despedida honrosa ou com uma reviravolta apoteótica.

No duelo de ida, na última quarta-feira, 20, em Belo Horizonte, o Galo fez valer o favoritismo e venceu por 4 a 0, com gols de Guilherme Arana, Réver, Hulk e Zaracho. A goleada dá a vantagem ao atual líder do Campeonato Brasileiro de poder perder por até três gols de diferença para avançar à decisão contra Flamengo-RJ ou Athletico-PR. O Tricolor, por sua vez, teria que vencer por cinco tentos para carimbar a vaga.

O cenário adverso no confronto é ampliado pela quantidade de desfalques da equipe para o embate: seis jogadores, sendo cinco titulares absolutos. Apesar disso, o foco no Pici é conseguir deixar uma nova impressão positiva diante de um elenco repleto de estrelas e investimento milionário, a exemplo do que ocorreu em outros momentos na atual temporada.

Para figurar entre os quatro melhores do mata-mata nacional pela primeira vez, o Leão precisou superar Caxias-RS, Ypiranga-RS, Ceará, CRB-AL e São Paulo. Único semifinalista presente desde a primeira fase, o time vermelho-azul-e-branco acumulou R$ 17,2 milhões em premiações, valor quase cinco vezes maior em relação à projeção orçamentária do clube.

Apesar das chances remotas de classificação, a partida será especial para a torcida, que não pôde acompanhar a trajetória da equipe do Pici no mata-mata e só retornou ao Gigante da Boa Vista no início deste mês. Com 50% da capacidade do estádio liberada, mais de 7 mil torcedores já garantiram presença na semifinal, que deverá ter o recorde de público desde a retomada do público no futebol cearense.

Para o duelo decisivo, o técnico Juan Pablo Vojvoda sofre com o alto número de baixas e será obrigado a redefinir o time titular. A maior parte das ausências é por questão clínica: o lateral-direito e zagueiro Tinga se recupera de lesão muscular na coxa, o ala Yago Pikachu machucou o ombro esquerdo, o também ala Lucas Crispim sofreu contusão na coxa e ficará cerca de um mês longe dos gramados e o atacante Robson faz tratamento de entorse no tornozelo direito.

O regulamento da Copa do Brasil ainda causa mais dois desfalques, uma vez que o zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia Lucas Lima já defenderam outras equipes na atual edição e não podem atuar pelo Tricolor.

Definir a formação inicial, portanto, será um quebra-cabeça para o comandante argentino. A zaga deverá ter os improvisados Éderson e Matheus Jussa ao lado de Titi. No lado direito, Edinho e Daniel Guedes disputam a posição. Felipe e Ronald devem formar a dupla de volantes, com a volta de Matheus Vargas à armação para contribuir também na marcação. E o ataque deverá ter Romarinho e David.

O Atlético-MG, por sua vez, não pretende apenas administrar a vantagem e mira novo triunfo para chegar embalado à final. O lateral-direito Mariano segue em recuperação de lesão muscular, enquanto o zagueiro Nathan Silva não pode atuar no torneio pelo Galo. O técnico Cuca ainda pode optar por poupar algumas peças, como o atacante argentino Zaracho, que está pendurado com dois cartões amarelos.

Fortaleza x Atlético-MG

Fortaleza

3-5-2: Marcelo Boeck; Éderson, Titi e Matheus Jussa; Daniel Guedes (Edinho), Felipe, Ronald, Matheus Vargas e Bruno Melo; Romarinho e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Atlético-MG

4-2-3-1: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair e Allan; Savarino (Zaracho), Nacho Fernández e Keno; Hulk. Técnico: Cuca

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 27/10/2021

Horário: 21h30min (horário de Fortaleza)

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo/SP

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse/SP e Daniel Paulo Ziolli/SP

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral/SP

Transmissão: TV Verdes Mares, SporTV, Premiere, Rádio O POVO CBN FM 95.5, Facebook Rádio O POVO CBN e YouTube O POVO

