A pedido de Vojvoda, Fortaleza contrata preparador de goleiros argentino

Indicado pelo treinador, Santiago Piccinini reforça a comissão técnica do Leão em meio à indefinição da titularidade na meta e já trabalha no Pici desde a última semana

Em meio ao momento de instabilidade de Felipe Alves e Marcelo Boeck na temporada, o Fortaleza decidiu reforçar a comissão técnica em busca de solução para o gol. A pedido do técnico Juan Pablo Vojvoda, o clube do Pici contratou o preparador de goleiros argentino Santiago Piccinini, que já iniciou os trabalhos na última semana.

Com mais de dez anos de carreira, Piccinini acumula passagens por diversos clubes da terra natal no currículo. O preparador passou por equipes como Quilmes, Colón, duas vezes, e Newell's Old Boys, todos da Argentina, e Melgar, do Peru. No Tricolor, o profissional se junta a Guto Albuquerque e Paulo Henrique Pessoa na função.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes titular absoluto no gol, Felipe Alves se lesionou em meados de julho e abriu espaço para Marcelo Boeck, que se destacou e agradou à comissão técnica. O "homem de gelo" retornou no Clássico-Rei contra o Ceará, em 1º de agosto, mas falhou na derrota por 3 a 1, e Boeck retornou à equipe.

Preparador de goleiros Santiago Piccinini orienta Felipe Alves em treino do Fortaleza (Foto: Reprodução/Instagram)



Após nova sequência como titular, o camisa 1 também cometeu erros debaixo das traves, principalmente no revés para o Bahia, o que culminou no retorno de Felipe Alves. Desde a volta à titularidade, no entanto, o camisa 12 acumulou novos erros e perdeu a posição depois da goleada por 4 a 0 para o Atlético-MG, pela Copa do Brasil.

No último sábado, 23, na vitória por 3 a 0 sobre o Athletico-PR, Marcelo Boeck já apareceu outra vez como titular do Tricolor. O duelo, inclusive, marcou a estreia de Santiago Piccinini como preparador de goleiros.

O novo responsável pela preparação dos arqueiros do Leão é o quinto estrangeiro da comissão técnica comandada por Vojvoda. Além do Piccinini e do treinador, estão no Pici os auxiliares Gastón Liendo e Nahuel Martínez e o preparador físico Adrián Vaccarini.

Tags