Copa do Brasil: Vinícius Gonçalves Dias Araújo será o árbitro de Fortaleza x Atlético-MG

10:57 | Out. 26, 2021

Paulista apitará duelo de volta da semifinal do torneio nacional entre Leão e Galo, na próxima quarta-feira, 27, às 21h30min, na Arena Castelão

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a escala de profissionais para os jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil. O duelo entre Fortaleza x Atlético-MG será apitado pelo paulista Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

O Tricolor recebe o Galo na próxima quarta-feira, 27, às 21h30min, na Arena Castelão. O árbitro será auxiliado pelos conterrâneos Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli. O responsável pelo VAR será o também paulista Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, do quadro da Fifa.

No jogo de ida, na última quarta-feira, 20, no Mineirão, o time mineiro bateu o Leão por 4 a 0 e encaminhou a vaga na decisão do torneio contra Flamengo-RJ ou Atlético-MG.

Para reverter a vantagem, o Fortaleza terá que vencer por cinco gols de diferença - triunfo por quatro tentos levaria a definição para os pênaltis. Já o Atlético-MG pode perder por até três gols para se classificar.

Escala de arbitragem para Fortaleza x Atlético-MG:

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo/SP

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse/SP e Daniel Paulo Ziolli/SP

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral/SP

