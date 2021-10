Destaque na defesa do Fortaleza, Benevenuto é o zagueiro-artilheiro do Brasileirão

Autor do primeiro gol do Fortaleza na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense-RJ, na última quarta-feira, 6, no Maracanã, pela 24ª rodada da Série A, Marcelo Benevenuto chegou a quatro bolas nas redes na competição e é o zagueiro mais artilheiro da elite nacional. O camisa 5 é destaque também em quesitos defensivos, segundo o SofaScore.

Benevenuto anotou tentos nas vitórias sobre Palmeiras-SP (3 a 2), Sport-PE (1 a 0) e o próprio Flu e no empate com o Juventude-RS (1 a 1), todos com assistências do ala esquerdo Lucas Crispim, principal garçom do Tricolor no Brasileirão.

O zagueiro de 25 anos chama a atenção também pelo rendimento no próprio setor. O jogador é o defensor do Campeonato Brasileiro com maior número de interceptações (42), o segundo com mais cortes (117) e o terceiro com mais sucesso em duelos aéreos (65).

Emprestado pelo Botafogo-RJ até o final da temporada, Marcelo Benevenuto se firmou como titular absoluto no Pici e disputou 22 dos 24 jogos na Série A - as duas ausências foram após testar positivo para Covid-19.

Pela primeira vez na competição nacional, o camisa 5 completou a série de três cartões amarelos e cumprirá suspensão automática diante do Flamengo-RJ, no próximo sábado, 9, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 25ª rodada.

