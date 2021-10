Vojvoda salienta inteligência do Fortaleza em vitória diante do Fluminense

Após a vitória diante do Fluminense por 2 a 0 no Maracanã, o técnico Vojvoda rasgou elogios à atuação do Fortaleza. Em coletiva cedida após o duelo, o treinador argentino destacou a inteligência do grupo ao entender a proposta da partida, destacou a coletividade do elenco, falou sobre os gols em bola parada e falou sobre o calendário do Leão no mês.

"Fortaleza hoje entendeu a partida que tinha que jogar, foi inteligente desde o primeiro minuto. O primeiro tempo foi uma partida equilibrada. No segundo tempo a equipe conseguiu marcar dois gols na bola parada. Acredito que a equipe soube manejar o tempo que a partida teria", disse o treinador, que também elogiou o grupo num todo.

"Quero dizer parabéns a cada um dos jogadores. Todos são importantes, com respeito à pergunta, hoje eu acho que (a equipe) fez uma boa partida tanto defensivamente, onde tinha que enfrentar um adversário num bom momento". Questionado sobre a atuação de Lucas Crispim, Vojvoda elogiou a versatilidade e a movimentação do atleta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Quanto à versatilidade do Lucas Crispim, ele, tanto em bola parada, quanto em movimentação, fez uma partida muito interessante", salientou o técnico.

Leia também: Lucas Crispim ressalta coletividade do Fortaleza após vitória diante do Fluminense



O camisa 10 deu assistência para um dos gols do Leão. Os dois tentos foram marcados com bola parada, uma característica que, segundo Vojvoda, se deve aos auxiliares técnicos. "A bola parada é uma parte importante dentro da estratégia de cada partida. (...) Devo muito do trabalho aos meus auxiliares técnicos nessa parte. Eles são os responsáveis por isso e estamos conseguindo resultados que buscamos", citou.

Com relação ao calendário, o argentino citou a série de jogos que o Tricolor do Pici terá e agradeceu desde já a entrega do elenco nesse período. "O time vai jogar a cada três dias. Não se pode estar sempre 100%. Tentamos que assim seja, mas os jogadores não são máquinas, são pessoas. Estou muito agradecido pela entrega do dia a dia, não só nessa partida, pois hoje ganhamos. Eu confio muito nos meus jogadores, tanto nos dias bons quanto nos ruins. Nós trabalhamos sempre para jogar bem", falou.

Tabu quebrado no Maracanã

Além de garantir o retorno ao G-4 do Campeonato Brasileiro, a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense-RJ, nesta quarta-feira, 6, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 24ª rodada da competição, representou outra marca importante para o Fortaleza: o fim de um tabu de 15 anos contra a equipe carioca no mesmo palco do último resultado positivo.

A última vitória do Leão sobre o Tricolor das Laranjeiras havia sido no dia 23 de setembro de 2006, por 3 a 1, pela Série A. Os gols foram marcados por Lúcio Bala, duas vezes, e André Cunha, enquanto Beto descontou para os donos da casa. Desta vez, o triunfo saiu em cabeçadas certeiras de Marcelo Benevenuto e Titi em cobranças de escanteio de Lucas Crispim, ambas no segundo tempo.

Em relação ao tabu, Vojvoda pontuou que a equipe estava muito feliz em conquistar a vitória num estádio tão importante para a história do futebol. "Estamos muito felizes por conseguir essa vitória em um estádio mítico, onde todo mundo quer jogar. A história do futebol está nesse estádio e será lembrado para sempre (pela quebra do tabu) não só para os jogadores, mas para os torcedores e todos que estamos nesse momento desfrutando dessa vitória" (Com Afonso Ribeiro)

Tags