Fortaleza repete vitória no Maracanã após 15 anos e quebra tabu contra Fluminense

Último triunfo do Leão do Pici sobre o Tricolor das Laranjeiras havia sido na Série A de 2006, por 3 a 1, no mesmo estádio. Gols de Benevenuto e Titi encerram marca negativa no confronto

Além de garantir o retorno ao G-4 do Campeonato Brasileiro, a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense-RJ, nesta quarta-feira, 6, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 24ª rodada da competição, representou outra marca importante para o Fortaleza: o fim de um tabu de 15 anos contra a equipe carioca no mesmo palco do último resultado positivo.

A última vitória do Leão sobre o Tricolor das Laranjeiras havia sido no dia 23 de setembro de 2006, por 3 a 1, pela Série A. Os gols foram marcados por Lúcio Bala, duas vezes, e André Cunha, enquanto Beto descontou para os donos da casa. Desta vez, o triunfo saiu em cabeçadas certeiras de Marcelo Benevenuto e Titi em cobranças de escanteio de Lucas Crispim, ambas no segundo tempo.

Desde o retorno ao Brasileirão, em 2019, o time do Pici ainda não havia vencido o Flu. Em cinco jogos, eram três derrotas e dois empates. No primeiro ano, o Tricolor de Aço perdeu por 1 a 0 na Arena Castelão e empatou sem gols no Rio de Janeiro. Em 2020, o Fluminense-RJ ganhou os dois jogos: 1 a 0 na capital cearense e 2 a 0 no Maracanã.

Já na atual edição do Brasileirão, as equipes se enfrentaram no dia 20 de junho, em Fortaleza, e empataram em 1 a 1, com gols de Caio Paulista e Robson.

O resultado positivo fora de casa leva o Fortaleza de volta à quarta posição, agora com 39 pontos - mesma pontuação de Palmeiras-SP, terceiro colocado, e Flamengo-RJ, vice-líder, mas com uma vitória a menos em relação a ambos.

O próximo compromisso do time de Juan Pablo Vojvoda será justamente diante do Rubro-Negro da Gávea, sábado, 9, a partir das 19 horas, na Arena Castelão, pela 25ª rodada da elite nacional.

