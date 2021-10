Benevenuto será desfalque do Fortaleza contra o Flamengo na Série A

Zagueiro tricolor está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo na partida contra o Fluminense e não estará à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda no jogo contra o rubro-negro carioca

Autor do primeiro gol do Fortaleza na vitória por 2 a 0 contra o Fluminense-RJ, o zagueiro Marcelo Benevenuto terá que cumprir suspensão após levar o terceiro cartão amarelo no jogo contra a equipe carioca. Desta maneira, o zagueiro tricolor não estará à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para a partida contra o Flamengo-RJ, marcada para sábado, 9, às 19 horas, na Arena Castelão, válida pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Está é a primeira vez que Benevenuto ficará de fora de um jogo do Leão por suspensão no Campeonato Brasileiro. O defensor já havia sido advertido com cartão amarelo na partida contra a Chapecoense-SC, na oitava rodada, e no jogo contra o Internacional-RS, válido pela segunda rodada do returno da competição.

Titular absoluto da equipe comandada por Vojvoda, Benevenuto esteve entre os 11 iniciais em 22 jogos do Fortaleza na competição. Além de ser um dos destaques defensivos do time, o zagueiro tem sido importante no ataque tricolor, com quatro gols marcados.

