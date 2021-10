Decisivo em vitória, Lucas Crispim é o líder de assistências do Fortaleza na Série A

Ala esquerdo serve Marcelo Benevenuto e Titi em triunfo por 2 a 0 sobre o Fluminense-RJ, no Maracanã, e chega a sete passes para gols no Brasileirão

Peça-chave na vitória do Fortaleza sobre o Fluminense-RJ, por 2 a 0, na última quarta-feira, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o ala esquerdo Lucas Crispim lidera o elenco em número de assistências, figura também entre os principais garçons da competição e é destaque em outros quesitos ofensivos, de acordo com o SofaScore.

No confronto tricolor no Rio de Janeiro, o camisa 10 calibrou o pé nas cobranças de escanteio e serviu os zagueiros Marcelo Benevenuto e Titi, que anotaram os gols no segundo tempo. O armador foi escolhido o melhor jogador em campo e destacou a força coletiva da equipe.

As duas assistências fizeram o jogador de 27 anos chegar a sete passes diretos para tentos em 20 partidas na Série A e se isolar como principal garçom do Leão - o ala Yago Pikachu soma cinco. O uruguaio David Terans, do Athletico-PR, também deu sete assistências. O líder do quesito no Brasileirão é Gustavo Scarpa, do Palmeiras-SP, com oito, segundo o SofaScore.

Decisivo na bola parada, Crispim é o jogador do Tricolor do Pici com mais passes decisivos (42), grandes chances criadas (5), acerto em cruzamentos (33%) e eficiência nos duelos individuais (62%).

De volta ao G-4 do Brasileirão, na quarta posição, com 39 pontos, o Fortaleza volta a campo no próximo sábado, 9, diante do Flamengo-RJ, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 25ª rodada.

