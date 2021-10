Lucas Crispim ressalta coletividade do Fortaleza após vitória diante do Fluminense

Camisa 10 do Leão cedeu assistência para o Benevenuto no triunfo por 2 a 0 diante do time carioca. Ao todo, ele já deu 11 passes para gol com a camisa do Tricolor na temporada

Destaque na vitória do Fortaleza diante do Fluminense por 2 a 0 ao ceder mais uma assistência ao Marcelo Benevenuto, o camisa 10 do Leão, Lucas Crispim, ressaltou na saída do campo a coletividade da equipe montada por Juan Pablo Vojvoda.

"Agradeço a Deus por esse momento. Fico muito feliz e lisonjeado por esses votos (de melhor jogador da partida). Não é só o Crispim, é o grupo todo. Eu sou apenas uma parte dessa equipe. É a consolidação do nosso trabalho, da intensidade que o Vojvoda pede pra gente desde os treinamentos e o resultado ta vindo dentro de campo", destacou o atleta.

Lucas Crispim tem liderado as estatísticas individuais do Leão na temporada. No caso das assistências, são onze cedidas até o momento com a camisa do Tricolor do Pici, sendo quatro para Benevenuto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em relação ao jogo, o camisa 10 também salientou a evolução técnica demonstrada pela equipe em comparação com o jogo da rodada passada, quando o grupo foi derrotado em casa pelo Atlético-GO. "A gente sabe que o jogo passado não foi o que éramos, mas agora a gente voltou ao nosso nível. Agora é manter os pés no chão. A gente sabe da dificuldade que foi esse jogo e vamos manter os pés no chão que tem confronto direto no próximo sábado. Vamos descansar e agradecer a todos por esse momento", falou.

O Fortaleza volta a campo pelo Brasileirão no próximo sábado, 9, quando enfrenta o Flamengo, no Castelão, às 19 horas.

Tags