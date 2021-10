Presidente do Fluminense convoca torcida para retorno ao Maracanã diante do Fortaleza

Com 30% da capacidade do estádio liberada, Tricolor das Laranjeiras coloca 20 mil ingressos à venda para a partida diante do Leão do Pici, na próxima quarta-feira, 6

O Fluminense vai reencontrar sua torcida nesta quarta-feira, 6, no Maracanã. Depois de mais um ano sem poder receber o torcedor em seus jogos, o Tricolor carioca terá a presença o público na partida contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. O presidente Mário Bittencourt exaltou o retorno dos tricolores ao estádio após longo período.

"É um momento de muita alegria e de muita emoção para nós internamente. Já havia dito em coletivas passadas que era muito triste ver o Maracanã durante todo esse tempo sem os nossos torcedores, sem os gritos da torcida, incentivos. Óbvio como tudo na vida a gente conviveu com essa situação e acabou se acostumando com ela, do ponto de vista ruim, de ter o estádio em silêncio. Mas hoje é um dia histórico, cerca de 18 meses longe do estádio nossos torcedores poderão retornar a ter contato com nosso time", afirmou.

O clube carioca colocou cerca de 20 mil ingressos à venda para o duelo, sendo que o Marcanã poderá receber 30% de sua capacidade. O mandatário espera que toda a carga seja adquirida e destacou as razões para a ida dos tricolores.

"Vai ser o primeiro jogo desde a volta do Fred com público no Maracanã. Eu espero de verdade que a gente consiga vender os 20 mil, que estejam com a gente junto na quarta-feira empurrando o nosso time e tendo esse reencontro que a gente esperava ansiosamente", finalizou.

De olho em uma vaga para a Libertadores da próxima temporada, o Fluminense segue brigando na parte de cima da tabela do Brasileirão. A equipe comandada por Marcão ocupa a 8ª colocação com 32 pontos somados.

