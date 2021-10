Torcida cumpriu todos os protocolos no primeiro evento-teste do Castelão, diz Sesa

Primeiro evento-teste com presença de torcida na Arena Castelão, o jogo entre Fortaleza e Atlético Goianiense, realizado neste sábado, 2, com 2.785 torcedores, atendeu a todas as exigências do protocolo sanitário elaborado pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Foi o que afirmou a secretária executiva de Vigilância e Regulação da pasta, Ricristhi Gonçalves, logo após o término do jogo.

“Os protocolos foram todos cumpridos. Os torcedores colaboraram bastante, mantiveram-se o jogo inteiro de máscara e não fizeram aglomerações. Estivemos aqui, durante toda a partida, acompanhando todos esses detalhes”, pontuou a gestora, lembrando que o mesmo monitoramento será feito no jogo entre Ceará e Internacional, o segundo evento-teste com torcida do Estado, marcado para o próximo dia 6 de outubro, quarta-feira, às 19 horas.

Assim como no jogo deste sábado, o "passaporte da vacina" será obrigatório para os torcedores alvinegros terem acesso ao Castelão. Somente quem tiver tomado as duas doses do imunizante contra a Covid-19 — ou a vacina de dose única [Janssen] — poderá adentrar ao estádio. Outra exigência do protocolo da Sesa é o uso de máscara de proteção cirúrgica (N-95 ou PFF2). Os itens de pano, por exemplo, não serão aceitos.

Segundo a diretoria do Ceará, os 6.200 ingressos disponíveis para a partida, correspondentes a 10% da capacidade da Arena, serão destinados integralmente para os sócios-torcedores do clube. Os torcedores podem realizar check-in com a apresentação do cartão de vacinação digital, emitido pela plataforma ConectaSus.

