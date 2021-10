Lateral Dudu, do Atlético-GO, pede time em busca da vitória contra o Fortaleza

Próximo adversário do Tricolor do Pici no Campeonato Brasileiro, clube goiano não vence há cinco jogos na competição; lateral-direito do Dragão reconhece força do Leão, mas acredita em um resultado positivo no duelo deste sábado

Próximo adversário do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO não vence há cinco rodadas na competição. Em má fase na temporada, o Dragão demitiu o técnico Eduardo Barroca e terá a comissão técnica permanente do clube no comando da equipe no duelo marcado para este sábado, 2, às 17 horas, na Arena Castelão. O jogo irá marcar o retorno da torcida tricolor ao estádio após 570 dias.

Apesar do momento de turbulência vivido pela equipe goiana, o lateral-direito Dudu, que deve ser titular da equipe visitante no confronto, pediu que o Atlético-GO jogue em busca da vitória na partida contra o Tricolor do Pici.

"Fortaleza é um excelente time, não é por acaso que estão no G-4 desde o início do campeonato. Temos que buscar a vitória. Claro que existem três resultados no futebol, mas temos que voltar a vencer. Precisamos fazer o mesmo que fizemos diante do Cuiabá, ter intensidade, não ter medo do adversário e jogar sempre buscando o gol", comentou o jogador.

O Atlético-GO é o 12º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos. O Dragão acumula seis vitórias, nove empates e seis derrotas em 21 jogos na competição, com 17 gols marcados e 20 sofridos.

