Próximo adversário do Fortaleza, Atlético-GO anuncia demissão do técnico

Próximo adversário do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO anunciou nesta segunda-feira, 27, por meio de um comunicado divulgado pelo presidente do clube, Adson Batista, a demissão do ex-treinador da equipe, Eduardo Barroca.

"Após reunião com Eduardo Barroca, chegamos, em comum acordo, a decisão pela saída do treinador. Acompanhamos no clube um ótimo trabalho de campo com grande aceitação do elenco. Entretanto, entendemos que o melhor seria a saída para que possamos buscar nova filosofia no campeonato", disse o presidente.

"Esta foi uma das decisões mais difíceis que tomei na minha carreira por se tratar de um grande profissional e ser humano. O Atlético segue o trabalho com a comissão técnica permanente do clube. Agradecemos ao Eduardo Barroca pelos cinco meses de trabalho!", completou.

O Atlético-GO do Barroca chegou a eliminar o Corinthians da Copa do Brasil e teve um bom começo de Brasileiro. No entanto, a equipe caiu de rendimento, passou a empatar muito e viu seus resultados jogando em casa despencarem.

O Dragão está há cinco jogos sem vencer no Brasileirão. A equipe está na 12ª posição, com 27 pontos.

