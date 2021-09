Próximo adversário do Fortaleza, Atlético-GO fez quase 60% dos gols na Série A como visitante

Apesar do momento ruim, o Dragão tem mostrado as garras quando atua longe do Antônio Accioly

Próximo adversário do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO não vive um bom momento e vem de cinco jogos seguidos sem vencer na primeira divisão. Porém, o Dragão mostra suas forças quando atua como visitante. Foram 14 pontos conquistados longe de seus domínios dos 27 que somou na competição (51,8%) e 10 gols marcados dos 17 que anotou na Série A (58.8%).





O Dragão faz uma campanha de meio de tabela na Série A, na 12ª colocação, muito sustentada pelo desempenho fora. O clube é o nono melhor visitante e conseguiu quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas, em 10 confrontos disputados, obtendo um rendimento de 46, 67%. O Leão atuando longe do Castelão, por exemplo, tem o mesmo aproveitamento dos goianos (46,67%), porém fizeram mais jogos (12) e conquistaram um ponto a mais (15).

Já dentro de casa, ao contrário do Fortaleza, o Atlético-GO não consegue ter bons resultados em seu estádio. Dos cinco confrontos sem vitórias, quatro aconteceram no Antônio Accioly. Foram quatro empates seguidos dentro de casa, contra Chapecoense (1 a 1), Internacional (0 a 0), Corinthians (1 a 1) e Cuiabá (0 a 0). Já o Tricolor no Castelão, palco do duelo entre os clubes, é dono do segundo melhor aproveitamento como mandante, com 70%, atrás somente do líder Galo, com 81,48%.

O embate acontecerá neste sábado, 2, às 17 horas, na Arena Castelão, em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

