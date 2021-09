Ángelo Henríquez prega cautela para o confronto entre Fortaleza e Atlético-GO

Autor do gol que consolidou a vitória do Fortaleza diante do São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o atacante Ángelo Henríquez vem recebendo mais minutagem do treinador Vojvoda nas últimas partidas. Nesta quinta-feira, 30, o camisa 19 concedeu entrevista coletiva e comentou sobre o próximo desafio do Leão contra o Atlético-GO, a ansiedade para encontrar os torcedores no estádio e como aprendeu a falar português com fluência.

Neste sábado, 2, o Tricolor do Pici encara o Dragão na Arena Castelão, às 17 horas, pela 23ª rodada do Brasileirão. A equipe goiana, no entanto, vive momento conturbado na competição. Há cinco jogos sem vencer, o Rubro-Negro demitiu o treinador Eduardo Barroca e ainda não definiu um substituto. Para Ángelo Henríquez, a situação do adversário não diminui a dificuldade da partida.

"Qualquer partida aqui é complicada. Os rivais têm bons jogadores, nunca é fácil ganhar uma partida. Não podemos confiar porque o nosso próximo rival não ganhou os últimos jogos ou trocou de treinador. Temos que ficar concentrados e nesta semana fazer um bom trabalho para chegar bem ao jogo."

Caso a possibilidade da presença de público no confronto entre Fortaleza e Atlético-GO se concretize, será a primeira vez que Ángelo Henríquez terá contato com os torcedores do Tricolor do Pici. Segundo o chileno, a presença da torcida muda o ambiente da partida.

"Eu estou ansioso para ver a torcida do Fortaleza no estádio. Já assisti vídeos para ver como é a torcida. Sei que não vai estar o estádio completamente cheio, mas ter um pouco da torcida ajuda. Faz quase dois anos que não jogo com torcida no estádio, mas sei que os cânticos ajudam o time a se concentrar e se motivar para o jogo."

Desde que chegou ao Fortaleza, no início de julho, um fato sobre Ángelo Henríquez chama a atenção nas entrevistas: o chileno fala com ótima fluência o português. Questionado sobre como aprendeu a falar o idioma, o atacante de 27 anos explicou.

"Comecei a aprender aos 15, 16 anos. Quando eu estava sendo observado pelo Manchester United, eles me levavam para treinar em Manchester e sempre viajava com alguns jogadores brasileiros. Eu falava inglês, mas eles não. Então, para tentar ajudar na tradução, eu tinha que falar português. Estudei um pouco na internet e vi que era muito fácil, parecido com o espanhol. Já que sempre tive companheiros brasileiros ou portugueses, tive a oportunidade de praticar."



