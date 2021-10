Fortaleza divulga valores dos ingressos da partida contra Atlético-GO pela série A

08:57 | Out. 01, 2021

O tricolor cearense disponibilizou os preços de cada setor da Arena Castelão, com valores entre R$80 à R$220

O Fortaleza divulgou o preço dos ingressos do jogo diante do Atlético-GO deste sábado, 2, às 17 horas, na Arena Castelão, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo-teste disponibilizará tíquetes entre R$80 e R$220.



Com 6200 lugares disponíveis, o Fortaleza fornecerá mil ingressos para torcedores não sócios. Os valores da entrada são: R$80 (R$40 meia) inferior norte e sul, R$100 (R$50) superior norte e sul, R$120 (R$60 meia) superior central, R$150 (R$75 meia) bossa nova, R$220 (R$110 meia) premium.

Vale ressaltar que, tanto para sócio quanto para torcedores interessados a assistir o confronto no Castelão, é necessário fazer o cadastro do cartão de vacinação constando duas doses ou dose única anti-Covid.

