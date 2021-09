Próximo adversário do Fortaleza, Atlético-GO amarga cinco jogos seguidos sem vencer na Série A

Os resultados ruins somados à pouca produtividade ofensiva recente levaram a demissão do treinador Eduardo Barroca do Dragão

O próximo adversário do Fortaleza na Série A, o Atlético-GO vive momento ruim na primeira divisão e acumula cinco jogos sem vencer. Com quatro empates e uma derrota, o Dragão conseguiu quatro pontos dos 15 disputados e um aproveitamento de 26,6%, que resultou na demissão do técnico Eduardo Barroca.



Diferente do Atlético-GO, o Leão encerrou sua sequência de seis jogos sem vencer na vitória diante do Sport, por 1 a 0, no último domingo, 26. Após as vitórias do Tricolor e do rival Ceará na 22ª rodada, o clube goiano assumiu o posto de ter a segunda maior sequência sem triunfos na primeira divisão. Os líderes nesse quesito ainda são o Rubro-negro pernambucano e o Santos, ambos há nove partidas sem ganhar.

Com um ataque bastante criticado, o clube de Goiânia é detentor do segundo ataque menos efetivo da Série A, ao lado de Grêmio e Chapecoense, com apenas 17 gols marcados. No período sem vitória, o setor ofensivo continuou com pouca produtividade e anotou apenas três tentos em cinco confrontos.

Apesar da fase ruim do adversário, da boa campanha do Fortaleza em casa e da expectativa da primeira partida com retorno de torcida no Castelão, o Leão não deve subestimar o Atlético-GO como visitante. O Dragão é dono na nona melhor campanha fora de casa, conquistando 14 pontos dos 27 que somou no Brasileirão (51,8%). Além disso, o time marcou a grande maioria dos seus gols quando atuou longe de Goiânia. Foram 14 tentos fora da capital dos 17 que fez em todo o campeonato (82,3%).

Diante deste cenário, o Fortaleza recebe o Atlético-GO no sábado, 2, às 17 horas, no Castelão, abrindo a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 36 pontos e na terceira posição, o Leão busca se manter firme no G-4.

