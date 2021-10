Fortaleza volta a jogar com público no Castelão após 570 dias; relembre a última vez

No dia 11 de março de 2020, 11.187 torcedores assistiram à vitória sobre o Pacajus na Arena. Tricolores retornam ao estádio pela primeira vez neste sábado, 2, diante do Atlético-GO

O duelo diante do Atlético-GO, no próximo sábado, 2, às 17 horas, pela 23ª rodada da Série A, marcará o reencontro entre o Fortaleza e a torcida na Arena Castelão após um ano e meio. Depois de 570 dias, a equipe do Pici atuará com público dentro de casa pela primeira vez desde o início da pandemia de Covid-19.

A última vez que os tricolores estiveram nas arquibancadas do Gigante da Boa Vista foi no dia 11 de março de 2020, na vitória por 3 a 0 sobre o Pacajus, pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Os gols do confronto foram marcados por Edson Cariús, Yuri César e Ederson - o trio já não está mais no clube.

Naquele dia, o público total no estádio foi de 11.187 pessoas, sendo 10.321 pagantes. Com as despesas do jogo, a renda líquida deu prejuízo para o Leão: R$ 47.540,22 negativos.

Com a liberação do Governo do Estado para a realização de eventos-teste com público no Castelão, o Fortaleza receberá 6.200 torcedores diante do Dragão, de acordo com a liberação de 10% da capacidade. Serão 5 mil sócios para sócios, 1 mil para venda de ingressos e 200 nos camarotes.

O clube já havia enviado o protocolo da partida no início da semana, mas a Secretaria da Saúde (Sesa) exigiu adequações no documento para autorizar a presença da torcida. Na noite da última quinta-feira, 30, a pasta deu o aval para o evento-teste.

A venda virtual de bilhetes e o check-in para os associados tiveram início na manhã desta sexta-feira, 1º. Nos dois casos, os torcedores deverão realizar o cadastro do cartão de vacinação para comprovar as duas doses - ou dose única - da vacina há ao menos 15 dias.

Ingressos para Fortaleza x Atlético-GO:

Inferior Norte/Sul: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)

Superior Norte/Sul: R$ 100 (inteira) / 50 (meia)

Superior Central: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)

Bossa Nova: R$ 150 (inteira) / R$ 75 (meia)

Premium: R$ 220 (inteira) / R$ 110 (meia)

