Sesa aprova protocolo e confirma presença de público em Fortaleza x Atlético-GO

Após as adequações feitas no protocolo específico para a partida, a Secretaria de Saúde do Estado emitiu, nesta quinta-feira, 30, parecer permitindo a realização de evento-teste com torcida no jogo entre Fortaleza e Atlético-GO, que acontecerá neste sábado, às 17 horas, no Castelão.

Apenas 10% da capacidade do estádio será utilizada, totalizando 6.200 lugares disponíveis. Todos os torcedores que forem ao estádio terão que estar com o ciclo de vacinação completo (duas doses) e cabe ao Fortaleza fazer a comprovação. O clube fará a conferência pela carteira de vacinação digital, emitida pelo Conecta SUS. Para os sócios-torcedores que farão check-in, será necessário cadastrar o documento no site do programa.

Serão 5 mil lugares para sócios, mil para venda avulsa e outros 200 ingressos vendidos para camarotes. Os preços ainda não estão definidos, mas a venda e o check-in devem ser liberados ainda na noite desta quinta-feira, 30.

Jogadores, comissões técnicas e profissionais de imprensa estão autorizados a entrar com apenas uma dose e testados negativamente para a Covid-19.

Ninguém poderá se aproximar do estádio no dia da partida sem estar com o ingresso e não haverá venda de ambulantes no entorno do Castelão para evitar aglomerações.



