Presidente do Fortaleza pede para torcedores que vão ao evento-teste cumprirem o protocolo à risca

Com a confirmação da presença de público na partida entre Fortaleza e Atlético-GO, neste sábado, 2, no Castelão, o presidente do Tricolor, Marcelo Paz, fez um apelo aos torcedores que vão ao jogo para cumprimento total das diretrizes do protocolo. O dirigente ressaltou o distanciamento e o uso da máscara.

"Venho pedir ao torcedor do Fortaleza todo o cuidado para que a gente faça um grande evento. Um evento organizado, seguro, que possa transmitir boas imagens a quem acompanha. Vocês sabem que é importante o distanciamento social, o uso da máscara o tempo todo no jogo [...] e todos os cuidados do protocolo que se tornou necessário para que a gente possa voltar", solicitou.

Paz reforçou que apenas torcedores que estiverem com o ciclo vacinal completo (duas doses ou uma dose da Jansen) poderão ir ao estádio e única forma de comprovação para isso é o cartão de vacinação digital obtido pelo aplicativo ConecteSUS. O cartão de papel, que as pessoas receberam quando foram vacinadas não vale.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os mil ingressos de venda avulsa serão comercializados exclusivamente de forma online, com necessidade do torcedor fazer upload do cartão digital na plataforma em que for fazer a compra. Da mesma forma, os sócios vão cadastrar o comprovante de vacinação no site do sócio-torcedor para poder fazer o check-in quando liberado. São 5 mil vagas para os associados. Crianças não poderão entrar no estádio, já que ainda não tomaram a segunda dose.

O primeiro vice-presidente do clube, Marcello Desidério, informou no Twitter que a venda de ingressos e o check-in vão abrir nesta sexta-feira, 1º. Os preços dos bilhetes avulsos ainda não foram divulgados.

O jogo entre Fortaleza e Atlético-GO marcará o primeiro evento-teste de volta de público aos estádios do Estado do Ceará. A capacidade liberada do Castelão foi de apenas 10%. Como se trata de um teste, os bons resultados são importantes para que o Governo avalie posteriormente avanços graduais quanto à capacidade mínima permitida.



Tags