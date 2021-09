Titi projeta duelo entre Fortaleza e Internacional e ressalta: "Jogo muito importante para nós"

O zagueiro tricolor também comentou sobre a retomada da confiança do elenco após a vitória diante do São Paulo pela Copa do Brasil, que garantiu a classificação inédita do Leão à semifinal do torneio

Já em Porto Alegre (RS), onde se prepara com ao restante do elenco do Fortaleza para o confronto contra o Internacional, que acontece neste domingo, 19, às 11 horas, no Beira-Rio, o zagueiro Titi concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 17, e falou sobre a retomada da confiança do elenco após a classificação histórica na Copa do Brasil, as expectativas para a partida diante do Colorado e das mudanças que o treinador Vojvoda costuma fazer na equipe.

Antes da vitória perante o São Paulo por 3 a 1, que garantiu a classificação inédita do Tricolor do Pici à semifinal da Copa do Brasil, a equipe comandada por Vojvoda vivia um momento de instabilidade na temporada, com uma sequência de seis jogos sem triunfos. Para Titi, vencer o time paulista foi importante para recuperar a confiança do elenco.

"Nós vínhamos de boas atuações, mas não conseguimos os resultados nos últimos jogos. Diante do São Paulo, não só a atuação, mas como o resultado, que era tão importante e esperado por todos nós, veio, e nos dá confiança para a sequência não só da Copa do Brasil, mas do Brasileiro também."

No primeiro turno, o Leão goleou o Internacional por 5 a 1. Atualmente, no entanto, o Colorado está há seis jogos sem perder no Brasileirão, com três vitórias e três empates, enquanto o Tricolor está há cinco sem vencer no torneio, com duas derrotas e dois empates. O zagueiro ressaltou a importância do duelo.

"Eu vejo um jogo muito importante para nós, para a nossa sequência, para o nosso momento que estamos vivendo na temporada. Tem tudo para ser um grande jogo, esperamos fazer o nosso melhor e dar continuidade ao que a gente vem fazendo ao longo da competição. Sabemos que o Campeonato Brasileiro é muito complicado, que uma temporada em um campeonato de pontos corridos teremos altos e baixos. Temos que buscar uma boa atuação, para assim ficarmos mais próximos da vitória."

Desde que chegou ao Fortaleza, o técnico Vojvoda surpreende com escalações e jogadores adaptados em posições diferentes. O argentino passou a utilizar o lateral-direito Tinga, por exemplo, como zagueiro, assim como também faz com o volante Jussa quando Benevenuto não está disponível. Segundo Titi, o comandante pede para que os jogadores estejam sempre preparados para mudanças.

"Todos os jogadores estão muito preparados para dar o seu melhor. O Vojvoda sempre pede que todos estejam no seu nível máximo de concentração, porque a todo momento, não só por cartões, lesões, ou por opção do próprio treinador, ele faz suas modificações, e temos que estar preparados para dar o nosso melhor quando formos chamados."



