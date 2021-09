Ronald espera sequência no Fortaleza e comenta abraço de Vojvoda: "significa que ele vai contar comigo"

A boa atuação do volante Ronald, com direito a gol, na partida contra o São Paulo, já gera discussões sobre uma maior utilização do jogador em campo, até mesmo como titular. Questionado sobre o assunto, em coletiva, o camisa 14 disse que sempre entrega o máximo nos treinos visando essa perspectiva e não escondeu que sonha com uma sequência.

"Eu sempre treinei e joguei para ser titular. Como eu não vinha jogando, eu sempre falava com meu pai e com minha família, “estou fazendo dos meus treinos aqui os meus jogos e dessa maneira a oportunidade vai aparecer"; e no momento justo, a oportunidade apareceu e graças a Deus consegui dar meu máximo dentro daquele campo e espero ter sequência, mas isso deixo com o treinador”, respondeu Ronald.

O volante correspondeu tão bem à chance que recebeu, entrando como titular em um jogo decisivo, que ao fim da partida foi abraçado e elogiado pelo técnico Vojvoda. "Ele sabia da minha capacidade, sabia que eu podia entregar meu máximo dentro de campo e é isso que ele tem feito com todos nós, extraído o máximo da gente, Aquele abraço significou muito para mim porque significa que ele vai contar comigo e pode contar comigo que estarei à disposição", garante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ronald sabe, no entanto, que a disputa interna por vaga entre os titulares é dura. "Sabemos da qualidade de todos os atletas dentro da posição do meio de campo do Fortaleza. São atletas de nível, de alta qualidade; Felipe, Éderson, Jussa, são jogadores com características que respondem ao treinador, dentro da tática dele, mas eu também não fico de fora. É uma disputa que só quem tem a ganhar é o Fortaleza. Disputa sadia, que faz cada um crescer e o momento certo vai aparecer", disse.

O pensamento do jogador vai ao encontro do que disse Vojvoda em coletiva após a classificação inédita do Fortaleza para a semifinal da Copa do Brasil. "Ronald é um jogador que dirijo todos os dias, tem muita intensidade, participa do jogo ofensivo e nos ajuda muito. É muito bom jogador, como temos (outros) jogadores que não estão jogando e que merecem jogar, mas tenho que eleger muitas vezes quem é melhor (para cada partida)", explicou.



Tags