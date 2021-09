"Mosaico", festa e Vojvoda em êxtase: o vestiário do Fortaleza em noite histórica na Copa do Brasil

Com mensagens da torcida, Tricolor reforça mobilização para vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, que terminou com comemoração e discurso agradecido do treinador argentino no Castelão

A mobilização gerada nos dias que antecederam ao jogo fizeram as emoções transbordarem ao soar o apito final na Arena Castelão. A boa atuação do Fortaleza após seis jogos sem vencer e a superioridade em campo no triunfo por 3 a 1 sobre o São Paulo, na última quarta-feira, 15, pelas quartas de final da Copa do Brasil, potencializaram a festa no vestiário mandante após o duelo, com celebração, discursos e Juan Pablo Vojvoda em êxtase, apurou o Esportes O POVO.

O clima para o confronto decisivo tomou corpo na reapresentação após a derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, pela Série A. Desde a última segunda-feira, 13, o foco passou a ser a equipe do Morumbi.

Na véspera do duelo tricolor, o departamento de marketing lançou a campanha "vamos por mais", em que torcedores enviaram mensagens de incentivo aos jogadores. Os recados foram colados em uma das paredes do vestiário do Castelão, formando um mosaico com o lema.

Ao final do jogo, ainda no gramado, atletas e funcionários se cumprimentavam comemorando o resultado e o feito inédito na história do clube, que nunca tinha chegado à semifinal do torneio nacional. O treinador argentino, por exemplo, interrompeu entrevista para abraçar Ronald, que substituiu Felipe e marcou o primeiro gol.

No vestiário também ecoaram cânticos da torcida - a exemplo do que ocorreu na arquibancada, ainda durante o embate. Os jogadores registravam a celebração com celulares em mãos e escolhiam a playlist nas caixas de som. Na sala reservada para a comissão técnica, dirigentes e funcionários também confraternizavam.

Os relatos foram de "festa grande" e comemoração "espetacular", com Vojvoda absolutamente satisfeito e alegre. Pela primeira vez, inclusive, o treinador participou da tradicional foto pós-jogo no vestiário. Em discurso na corrente de oração, o comandante do Leão voltou a frisar para o grupo a felicidade por estar no clube e trabalhar com este elenco de jogadores, apurou o Esportes O POVO. Na entrevista coletiva, Vojvoda reforçou a fala e chegou a se emocionar.

A vaga inédita na semifinal da Copa do Brasil rendeu mais R$ 7,3 milhões em premiação ao Fortaleza, que chega a R$ 17,2 milhões arrecadados no mata-mata. Na próxima fase, a equipe do Pici enfrentará o Atlético-MG.

