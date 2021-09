Copa do Brasil: sorteio da ordem dos mandos de campo das semifinais será no dia 23 de setembro

As datas-bases para ida e volta, previstas na tabela básica, são 20 e 27 de outubro. Quem avançar para a grande final garante cota mínima de R$ 23 milhões

O sorteio que vai definir a ordem dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil será feito na próxima quinta-feira, 23 de setembro, na sede da entidade. O horário ainda está indefinido.

A informação foi divulgada primeiramente pelo portal GE, de Curitiba. Os dois jogos desta etapa são Flamengo x Athletico-PR e Fortaleza x Atlético-MG. As datas-bases para ida e volta, previstas na tabela básica, são 20 e 27 de outubro.

Leão e Galo já se enfrentaram duas vezes, ambas pela Série A do Brasileiro. Na rodada de estreia, o Tricolor virou para cima dos mineiros e venceu por 2 a 1. Já na partida de volta, que abriu o returno, o Atlético-MG saiu do Castelão com o placar de 2 a 0 a seu favor.

Quem avançar para a grande final garante uma cota mínima de R$ 23 milhões, enquanto o grande campeão da Copa do Brasil vai faturar R$ 56 milhões.



