Felipe não viaja para Porto Alegre e desfalca Fortaleza contra o Internacional

Volante está em tratamento de lesão no tornozelo direito e segue fora de combate. Tricolor enfrenta Colorado no próximo domingo, 19, no Beira-Rio, pela Série A

O Fortaleza entrará em campo diante do Internacional-RS, no próximo domingo, 19, às 11 horas, no estádio Beira-Rio, pela 21ª rodada da Série A, mais uma vez desfalcado do volante Felipe. O meio-campista segue em recuperação de entorse no tornozelo direito e não seguiu com a delegação para Porto Alegre.

A última partida do camisa 15 foi no empate sem gols com o Cuiabá, no Castelão, no dia 30 de agosto. O cartão amarelo recebido no duelo rendeu suspensão automática, que foi cumprida na derrota para o Bahia, no dia 4.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O retorno era aguardado para o embate diante do Atlético-MG, mas a lesão sofrida deixou o maranguapense de 27 anos fora de combate no revés para o líder do Brasileirão. A ausência se repetiu na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, pela Copa do Brasil, apesar de o jogador ter realizado teste em campo na véspera do confronto.

Felipe segue em tratamento no departamento médico e seguiu viagem na noite da última quinta-feira, 16. A baixa abre espaço para que o técnico Juan Pablo Vojvoda repita a dupla de volantes formada por Éderson e Ronald em solo gaúcho.

Além do camisa 15, o lateral-direito e zagueiro Tinga, suspenso, também não poderá atuar. Por outro lado, o zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia Lucas Lima voltam a estar à disposição e devem retornar entre os titulares.

Há cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Leão ocupa a quarta posição, com 33 pontos. Já o Colorado está invicto há seis jogos e figura na nona colocação, com 26 pontos.

Tags