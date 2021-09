Internacional segue preparação de olho no Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro

Colorado faz treinos no período da manhã para se adaptar ao turno do confronto do próximo domingo, 19, e conta com retornos de Mercado, Rodrigo Dourado e Palacios

O Internacional realizou, nesta sexta-feira, o penúltimo treino para enfrentar o Fortaleza pela 21ª rodada do Brasileirão Série A. O jogo está marcado para o domingo, às 11h00 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio.

Por conta do horário do confronto, o elenco do Inter já treina durante o período da manhã. Nesta sexta-feira, o técnico Diego Aguirre coordenou atividade técnicas e táticas no gramado do CT Parque Gigante.

Para o duelo em Porto Alegre, o treinador uruguaio contará com a volta de três jogadores que se recuperam de lesão. São eles: o zagueiro Gabriel Mercado, o volante Rodrigo Dourado e o ponta Carlos Palacios. Já o atacante Taison segue machucado e não entrará em campo.

Sem perder há seis jogos no Brasileirão, o Colorado vem de vitória contra o Sport, pelo placar mínimo, no Recife. Com 26 pontos somados, o Internacional é o 9º colocado da competição.

