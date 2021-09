Lucas Crispim garante Fortaleza "obcecado" por vaga na semifinal da Copa do Brasil

Na véspera da partida contra o São Paulo, no Castelão, ala esquerdo do Leão destaca importância do duelo e rechaça peso psicológico em caso de disputa nos pênaltis

Na véspera da partida decisiva contra o São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o ala esquerdo Lucas Crispim afirma que o Fortaleza está "obcecado" para conquistar a vaga inédita na semifinal do torneio, garante tranquilidade em caso de disputa nos pênaltis e destaca a importância de um triunfo para a sequência da temporada.

No jogo de ida, no último dia 25, as equipes empataram em 2 a 2. Por isso, um simples triunfo já carimba a classificação de qualquer um dos times. O camisa 10 do Leão aponta o fator histórico de um resultado positivo - seria a melhor campanha do clube no mata-mata nacional -, além da premiação de R$ 7,3 milhões.

"A gente sabe da responsabilidade que tem pela frente, do poder dessa classificação, pensando no time, não somente em questão financeira. Sabemos que faremos história classificando para a semifinal, e é isso que esse grupo quer fazer. A gente vem demonstrando isso desde o começo do Campeonato Brasileiro. Claro que agora é outra competição, mas não muda nada do nosso pensamento ou do nosso foco. A gente está muito obcecado em garantir essa vaga para fazer história com essa camisa cada vez mais", assegurou o meia.

Com o resultado no Morumbi, uma nova igualdade no embate desta quarta-feira, 15, às 21h30min, na Arena Castelão, levaria a definição para os pênaltis. Apesar do desempenho ruim do Tricolor na marca da cal nas últimas oportunidades, Crispim se mostra confiante para a possibilidade.

"A gente está com o psicológico muito bom. Sabemos que estamos devendo, principalmente nesse quesito, eu acabei errando contra o Santos, infelizmente, mas é coisa do futebol. A gente vem treinando dia após dia para melhorar. Esse grupo vai estar preparado para o que der e vier, independente da circunstâncias do jogo", ponderou.

O duelo contra a equipe paulista ocorre em meio ao mau momento do time do Pici na temporada, com seis jogos sem vencer - quatro empates e duas derrotas. O ala pontua a relevância de um triunfo para superar a série negativa e cobra atenção para os detalhes na partida decisiva.

"Vitória é importante em qualquer momento. A gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo, da grandeza da competição e das duas equipes, que vão jogar para frente, buscando o gol a todo momento. A gente tem que ter muita cautela, sabe que vai ser um jogo bastante difícil. Vai ser resolvido nos detalhes, então tem que estar pronto para esse detalhe e conseguir a vitória", disse.

