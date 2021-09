Até o momento, Fortaleza acumula R$ 9,9 milhões em classificações na Copa do Brasil

Um dia depois da derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, na Arena Castelão, pela Série A, o Fortaleza volta aos treinos na tarde desta segunda-feira, 13, no Centro de Excelência Alcides Santos, com foco no duelo contra o São Paulo, pela Copa do Brasil. O zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia Lucas Lima serão desfalques, e o volante Felipe é dúvida para o duelo tricolor.

No último domingo, 12, o Leão foi derrotado pelo líder Galo, sofreu o primeiro revés como mandante na atual edição do Brasileirão e caiu para a quarta posição. Com calendário cheio, as atenções no Pici já se voltam para o confronto decisivo no torneio nacional.

O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com Marcelo Benevenuto e nem com Lucas Lima em razão do regulamento. O defensor já atuou pelo Botafogo-RJ no mata-mata, enquanto o camisa 25 defendeu o Palmeiras-SP. O posto na armação deve ser reassumido por Matheus Vargas, enquanto Matheus Jussa, Bruno Melo e Jackson são opções para a zaga.

O Tricolor de Aço ainda poderá ter outra baixa: com entorse no tornozelo direito, Felipe ficou fora contra o Atlético-MG, segue em recuperação e não tem presença garantida diante da equipe paulista. A vaga no meio-campo no último compromisso foi novamente ocupada por Jussa, que também pode ser recuado para a zaga e abrir espaço para Ronald como volante.

Fortaleza e São Paulo se enfrentam na próxima quarta-feira, 15, às 21h30min, no Castelão, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida, no Morumbi, os times empataram em 2 a 2. Com o resultado, o vencedor do segundo embate avança à semifinal, enquanto nova igualdade levaria a decisão para os pênaltis.

