Fortaleza tenta quebrar jejum para alcançar vaga inédita na semifinal da Copa do Brasil

Há seis jogos sem vencer, Leão do Pici tenta superar sequência negativa para bater o São Paulo, pelas quartas de final, e atingir feito histórico no torneio nacional

Em meio ao mau momento na temporada, o Fortaleza tenta quebrar a sequência de seis jogos sem vencer para conquistar uma vaga inédita na semifinal da Copa do Brasil. A equipe do Pici decide o futuro no torneio diante do São Paulo, na próxima quarta-feira, 15, a partir das 21h30min, na Arena Castelão, no jogo de volta das quartas de final.

O último triunfo do Tricolor foi no dia 7 de agosto, por 3 a 2 sobre o Palmeiras-SP, no Allianz Parque, pela Série A. Desde então, foram quatro empates - inclusive contra o clube do Morumbi - e duas derrotas. O momento de oscilação custou uma posição na classificação do Brasileirão, mas os comandados de Juan Pablo Vojvoda seguem no G-4 e com chances de classificação no mata-mata nacional.

O Leão emendou igualdades com Santos-SP, Juventude-RS e Cuiabá-MT, pelo Campeonato Brasileiro, e São Paulo, pela Copa do Brasil. No jogo de ida, na capital paulista, os donos da casa abriram vantagem de 2 a 0, com dois gols de Rigoni, mas os visitantes reagiram na reta final e deixaram tudo igual com Yago Pikachu e Romarinho.

Depois do 0 a 0 com o Dourado, na Arena Castelão, aconteceram os dois reveses. No último dia 4, o Fortaleza perdeu por 4 a 2 para o Bahia, em Salvador. Já no último domingo, 12, resultado negativo por 2 a 0 diante do Atlético-MG, no Gigante da Boa Vista - o primeiro como mandante na atual edição da Série A.

Após a série de tropeços, o foco é reagir para realizar a melhor campanha do clube no torneio. Na atual temporada, o clube já conseguiu igualar o desempenho de 2001, que era o melhor até então. Naquela ocasião, o Leão também chegou às quartas de final e foi eliminado pela Ponte Preta-SP. Desta vez, com um novo paulista pela frente, o objetivo é fazer diferente para conseguir avançar.

Com quase R$ 10 milhões já embolsados em premiação na Copa do Brasil, o Tricolor almeja superar o São Paulo para faturar mais R$ 7,3 milhões e alcançar o feito histórico. Com o empate no primeiro embate, o vencedor do duelo no Castelão garantirá classificação para a semifinal. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

