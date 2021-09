Algoz em 2019, Vojvoda reencontra São Paulo em mata-mata pelo Fortaleza

À frente do Talleres, da Argentina, treinador eliminou clube do Morumbi da Copa Libertadores e tenta repetir feito à frente do Leão, nas quartas de final da Copa do Brasil

O sorteio da Copa do Brasil que definiu o confronto entre Fortaleza e São Paulo nas quartas de final garantiu o reencontro entre o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda e o clube do Morumbi. Algoz dos paulistas na Copa Libertadores de 2019, o comandante do Leão tenta manter a invencibilidade para repetir a dose e avançar à semifinal do torneio nacional.

À frente do Talleres, da Argentina, há duas temporadas, o treinador de 46 anos encarou o São Paulo pela segunda fase da principal competição do continente - etapa prévia à fase de grupos - e levou a melhor, atingindo feito histórico com o clube de Córdoba.

No jogo de ida, na Argentina, os donos da casa levaram a melhor e venceram por 2 a 0, com gols de Ramírez e Pochettino. No segundo embate, os argentinos seguraram empate sem gols e garantiram a classificação, despachando o Soberano em pleno Morumbi.

Na atual temporada, no comando do Leão, Vojvoda já enfrentou o São Paulo mais duas vezes e não foi derrotado: vitória por 1 a 0, no dia 17 de julho, pela Série A, e empate em 2 a 2, no dia 25 de agosto, no jogo de ida da Copa do Brasil.

O novo duelo tricolor será na próxima quarta-feira, 15, às 21h30min, na Arena Castelão. Com a igualdade no jogo de ida, o vencedor da partida avança à semifinal do mata-mata nacional e embolsa premiação de R$ 7,3 milhões. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Duelo argentino à beira do campo

O jogo no Gigante da Boa Vista também reserva novo embate entre os argentinos Vojvoda e Hernán Crespo à beira do campo. O retrospecto também é favorável ao comandante do Fortaleza: duas vitórias e um empate em três jogos.

Além dos dois encontros pelas atuais equipes, os compatriotas se enfrentaram em 2019, pelo Campeonato Argentino. O Talleres bateu o Banfield, de Crespo, por 3 a 1.

Retrospecto de Vojoda contra o São Paulo

São Paulo 2x2 Fortaleza - Copa do Brasil 2021



São Paulo 0x1 Fortaleza - Série A 2021



São Paulo 0x0 Talleres-ARG - Copa Libertadores 2019



Talleres-ARG 2x0 São Paulo - Copa Libertadores 2019

