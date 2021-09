Em recuperação de lesão, Felipe pode reforçar Fortaleza diante do São Paulo

Com entorse no tornozelo direito, volante faz tratamento intensivo nos últimos dias de olho no duelo das quartas de final da Copa do Brasil e pode ser relacionado

Com dois desfalques certos, o Fortaleza tenta deixar à disposição uma peça importante do esquema de Juan Pablo Vojvoda para o confronto diante do São Paulo, na próxima quarta-feira, 15, às 21h30min, na Arena Castelão, pelas quartas de final da Copa do Brasil: em recuperação de entorse no tornozelo direito, o volante Felipe pode reforçar a equipe do Pici no duelo tricolor.

O camisa 15 ficou ausente dos dois últimos compromissos do Leão, ambos pela Série A. Na derrota por 4 a 2 para o Bahia, em Salvador, o meio-campista cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Já a baixa no revés por 2 a 0 para o Galo, no último domingo, 12, ficou fora em razão da lesão.

Sobre o assunto Tinga fala em "virar a chave" para o duelo entre Fortaleza e São Paulo pela Copa do Brasil

FutCast #174 - Wellington Paulista: das peneiras ao gol no Barcelona, Chapecoense, Fortaleza e futuro

Até o momento, Fortaleza acumula R$ 9,9 milhões em classificações na Copa do Brasil

Titular absoluto do Tricolor ao lado de Éderson, Felipe faz tratamento intensivo sob os cuidados do departamento médico desde a semana passada e tem chances de ser relacionado para o confronto decisivo, apurou o Esportes O POVO. Caso não tenha condições de ir a campo, o volante deverá ser novamente substituído por Matheus Jussa.

Vojvoda já não poderá contar com o zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia Lucas Lima por causa do regulamento. O defensor já disputou o torneio pelo Botafogo-RJ, enquanto o camisa 25 entrou em campo pelo Palmeiras-SP. A vaga na zaga deve ficar com Jussa ou Bruno Melo, enquanto Matheus Vargas deve retornar ao meio-campo.

No jogo de ida entre Fortaleza e São Paulo, no último dia 25, no Morumbi, as equipes empataram em 2 a 2. Com o resultado, o vencedor do embate no Castelão avançará à semifinal e embolsará premiação de R$ 7,3 milhões. Em caso de nova igualdade, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Tags