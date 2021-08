Pênalti desperdiçado por Bruno Melo contra o Juventude é o terceiro do Fortaleza na Série A

O empate entre Juventude e Fortaleza por 1 a 1 na noite deste sábado, 21, pela 17ª rodada da Série A, poderia ter sido diferente. Pela terceira vez no campeonato o Leão desperdiçou uma cobrança de pênalti na etapa final da partida e deixou escapar a vitória.

Aos 39 minutos do segundo tempo, Bruno Melo teve a oportunidade de colocar o Tricolor em vantagem no placar. O camisa 30, no entanto, chutou na trave. A situação se repetiu na última rodada, no confronto diante do Santos-SP. Desta vez, Lucas Crispim, nos acréscimos, desperdiçou a cobrança, defendido pelo goleiro santista. Na 7ª rodada, Yago Pikachu também não conseguiu converter a penalidade contra o Grêmio-RS.

Em todas as três partidas o resultado terminou empatado. Atualmente na terceira colocação, o Fortaleza poderia estar ainda melhor na tabela. Caso o Tricolor tivesse convertido as cobranças, seriam seis pontos a mais, colocando-o em primeiro lugar, com 38 pontos, seis a mais que o Palmeiras, atual segundo colocado, e um a mais que o líder Atlético-MG, ambos com um jogo a cumprir na rodada.

Vojvoda tem encontrado dificuldade para definir um batedor fixo. Wellington Paulista costumava ser o cobrador oficial nas últimas temporadas, mas perdeu espaço na equipe titular com o treinador argentino e passou a figurar como opção no banco de reservas. O atacante, inclusive, também perdeu um pênalti neste ano, no Campeonato Cearense, contra o Pacajus.



