Fortaleza x Atlético Mineiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Em duelo no topo da classificação do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Atlético-MG medem forças a partir das 16 horas deste domingo, 12, na Arena Castelão, pela 20ª rodada - a primeira do returno. A equipe do Pici quer pôr fim ao jejum de triunfos para se manter no G-4, enquanto os mineiros querem seguir na liderança isolada.

O Leão amarga sequência de cinco jogos sem vitórias - quatro pela competição por pontos corridos e um pela Copa do Brasil. Apesar da derrota para o Bahia e dos empates com Santos-SP, Juventude-RS e Cuiabá-MT, os comandados de Juan Pablo Vojvoda não perderam o posto no G-4, mas viram adversários diretos se aproximarem.

Um triunfo contra o Galo, portanto, é fundamental para se manter no grupo de classificação à Copa Libertadores e para resgatar a confiança às vésperas do confronto decisivo diante do São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O mando de campo pode ser um aliado, já que o Tricolor está invicto no Gigante da Boa Vista e tem o segundo melhor aproveitamento como mandante do Brasileirão.

Em contrapartida, os números do time de Cuca longe do Mineirão dão o tom do nível de dificuldade do embate. O Atlético-MG é o segundo melhor visitante e perdeu pela última vez na competição no dia 27 de junho, fora de casa, para o Santos-SP. Desde então, emendou 11 partidas de invencibilidade - nove vitórias e um empate - e chegou à ponta da tabela.

Sobre o assunto Fortaleza enfrenta Atlético-MG com nove jogadores pendurados na Série A; confira lista

Jussa ressalta importância do Fortaleza voltar a vencer em casa e antes de decisão na Copa do Brasil

Após virada no Mineirão no 1º turno, Fortaleza reencontra Atlético-MG; veja retrospecto

Diante do líder, Vojvoda contará com dois retornos importantes entre os titulares: o zagueiro Marcelo Benevenuto, recuperado da Covid-19, e o volante Felipe, que cumpriu suspensão automática. A dupla reassume os postos nos lugares de Jackson e Matheus Jussa, respectivamente.

Com a seca de gols dos atacantes nos últimos compromissos, o setor ofensivo também deverá ter mudanças. Sem poder atuar na Copa do Brasil por já ter defendido o Palmeiras-SP, o meia Lucas Lima pode ganhar a primeira chance de começar jogando para preservar Matheus Vargas visando o jogo contra o São Paulo, na próxima quarta-feira, 15. Já o experiente Wellington Paulista deve reaparecer entre os titulares.

O Galo, por sua vez, terá baixas de peso. O atacante venezuelano Savarino sentiu dores em jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo e virou desfalque. Já o volante Tchê Tchê se recupera de contusão no joelho direito. O goleiro Everson, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Hulk retornaram da seleção brasileira e serão titulares, a exemplo do paraguaio Junior Alonso.

Fortaleza x Atlético-MG

Fortaleza

3-5-2: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Lucas Lima e Lucas Crispim; Robson e Wellington Paulista (Ángelo Henríquez).

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Atlético-MG

4-3-3: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho e Nacho Fernández; Keno, Hulk e Eduardo Vargas.

Técnico: Cuca

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 12/9/2021

Horário: 16 horas (horário de Fortaleza)

Árbitro: Braulio da Silva Machado/SC

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro/SC e Johnny Barros de Oliveira/SC

VAR: Wagner Reway/PB

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Rádio O POVO CBN e Tempo Real O POVO

Tags