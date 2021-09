Fortaleza enfrenta Atlético-MG com nove jogadores pendurados na Série A; confira lista

No duelo dos clubes do G-4, Fortaleza e Atlético-MG farão o embate entre o segundo melhor mandante contra o melhor visitante. O Leão está invicto na Arena Castelão – com seis vitórias e três empates – e somou 21 pontos, obtendo um aproveitamento de 77,78%, só atrás do Palmeiras no quesito. Já o Galo é o dono da campanha mais positiva fora de casa, ao lado do Bragantino, ambos conquistaram 20 pontos. Os mineiros conseguiram seis triunfos, dois empates e duas derrotas, chegando ao rendimento de 66,67%.

Apesar de ter levado 40% dos gols da Série A nos últimos cinco jogos, o Fortaleza tem mostrado uma defesa sólida quando atua no Castelão. Com apenas cinco tentos sofridos em casa, junto de Sport e do próprio Atlético-MG, foram as equipes que menos tiveram as redes balançadas em seus estádios. Apenas 25% dos gols que o Leão levou em toda a competição.

No quesito ataque, o Fortaleza também impressiona em casa e marcou 17 gols como mandante dos 29 que anotou na primeira divisão. Na segunda posição entre os clubes mais artilheiros, empatado com Palmeiras e Bragantino, e atrás do Flamengo (32), o Tricolor anotou 58,6% dos seus tentos na Arena Castelão.

Já o clube mineiro, além da ótima campanha fora de casa, é o terceiro com mais gols atuando como visitante (11), empatado com Athletico-PR e com o próprio Fortaleza. Na defesa, o Galo é o sexto time menos vazado longe do Mineirão (8).

O embate o segundo melhor mandante contra o melhor visitante ocorrerá neste domingo, 12, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 20ª rodada do Brasileirão. Com 33 pontos e na terceira posição, o Fortaleza defende o 100% de aproveitamento contra equipes do G-4 e a invencibilidade em casa.

