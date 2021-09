+ Jogos de futebol hoje, domingo, 12 de setembro; onde assistir ao vivo e horário

Fortaleza e Atlético Mineiro se enfrentam hoje, domingo, 12 de setembro, (12/09), pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará, às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere, canal televisivo pago, e na TV Globo (TV Verdes Mares). Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Fortaleza é o terceiro colocado da competição, com 33 pontos somados. O Tricolor está com 57% de aproveitamento no Brasileirão, com nove vitórias, seis empates e quatro derrotas. O Leão está há quatro jogos sem vencer no torneio e entra em campo precisando pontuar para assegurar a terceira posição no Campeonato Brasileiro.

Já o Atlético Mineiro é o líder da Série A, com 39 pontos. O Galo tem um aproveitamento de 72% na competição e está com uma sequência invicta de 11 partidas, com nove vitórias e dois empates.

Fortaleza x Atlético Mineiro ao vivo: onde assistir à transmissão



TV Globo (TV Verdes Mares)

Premiere: para clientes das operadoras de TV a cabo compatíveis

Série A do Campeonato Brasileiro



Fortaleza x Atlético Mineiro



Provável escalação



Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Titi e Marcelo Benevenuto; Ederson, Felipe, Lucas Crispim, Yago Pikachu e Matheus Vargas; David e Robson.



Atlético Mineiro: Everson; Mariano, Nathan, Junior Alonso e Guilherme Arana; Tchê Tchê, Zaracho e Nacho Fernandez; Hulk, Savarino e Vargas.



Arbitragem

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Johnny Barros de Oliveira (SC)

VAR: Wagner Reway (PB)



Quando será Fortaleza x Atlético Mineiro



Hoje, 12 de setembro (12/09), às 16 horas (horário de Brasília)



Onde será Fortaleza x Atlético Mineiro



Arena Castelão, em Fortaleza (CE)



