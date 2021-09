Benevenuto retorna aos treinos na quarta-feira e reforça Fortaleza contra Atlético-MG

Após testar positivo para Covid-19, zagueiro cumpre últimos dias de isolamento e voltará aos treinos do Tricolor na próxima quarta, 8, de olho no jogo contra o Galo

Ausente dos três últimos jogos do Fortaleza, o zagueiro Marcelo Benevenuto está na reta final do período de isolamento após testar positivo para Covid-19, retornará aos treinos na próxima quarta-feira, 8, e estará à disposição para o enfrentar o líder Atlético-MG no próximo domingo, 12, pela Série A.

O primeiro compromisso no qual o defensor foi desfalque foi o empate em 2 a 2 com o São Paulo, no último dia 25 de agosto, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O camisa 5 já disputou a atual edição do torneio pelo Botafogo-RJ e não pode entrar em campo pelo Tricolor - a situação se repetirá no duelo de volta, no próximo dia 15.

Após a partida no Morumbi, Benevenuto retornaria à equipe diante do Cuiabá-MT, no dia 30. Entretanto, foi contaminado pelo coronavírus e ficou fora da igualdade sem gols com Dourado e da derrota para o Bahia, no último sábado, 4.

Assintomático, zagueiro cumpre a etapa final dos dez dias de isolamento determinados pelo protocolo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após testar positivo e será reintegrado às atividades na quarta-feira, 8, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici.

A vaga na defesa foi ocupada por Jackson nos dois últimos jogos. O sistema defensivo do Leão caiu de rendimento nas últimas cinco partidas do Brasileirão e viu aumentar o número de gols sofridos, sobretudo no revés por 4 a 2 para o Esquadrão, em Salvador.

Com o camisa 5 de volta, o Tricolor encara o Galo no domingo, 12, a partir das 16 horas, na Arena Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tags