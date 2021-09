Fortaleza sofreu 40% dos gols da Série A nos últimos cinco jogos

O Fortaleza esteve figurando entre as melhores defesas desde as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Porém, nos últimos cinco jogos do Tricolor na primeira divisão, a zaga não tem repetido o bom desempenho. Foram oito gols sofridos nas últimas cinco partidas, 40% dos tentos que o Leão levou em toda a Série A.

Desde a vitória contra o Palmeiras, no Allianz Parque, por 3 a 2, somente em uma oportunidade a defesa tricolor não foi vazada, no empate em 0 a 0 com o Cuiabá. Coincidentemente, o duelo contra o Dourado foi o primeiro jogo que o Fortaleza não balançou as redes após 13 partidas seguidas marcando.

Vale ressaltar que em três dos últimos cinco jogos do Brasileirão o Fortaleza esteve com desfalque na defesa. Na derrota para o Bahia e no empate contra o Cuiabá, a zaga não contou com Marcelo Benvenuto. Já no 1 a 1 diante do Juventude não teve o camisa 44, Titi.

Apesar da sequência de gols tomados no Brasileirão, o Fortaleza ainda não tinha perdido nestes cinco jogos até o embate contra o Bahia. No revés diante do Esquadrão, inclusive, foi a primeira vez que a zaga do Pici cedeu quatro tentos em um único jogo. Antes, a pior marca era da derrota por 3 a 1 no Clássico-Rei.

Com os quatro gols de Rodallega, o Leão saiu da quarta defesa menos vazada para a 11ª no quesito, empatado com Palmeiras, Juventude, São Paulo e Athletico-PR, todos com 20 tentos. Com este resultado, o Tricolor está ao lado do Verdão como as duas equipes que mais sofreram gols do G-6.

Olhando para o próximo confronto, a defesa do Pici terá um grande desafio, o líder e quinto melhor ataque, o Atlético-MG. O Fortaleza recebe o Galo na Arena Castelão, às 16 horas, do domingo, 12, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

