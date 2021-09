Defesa do Fortaleza cede quatro gols na mesma partida pela primeira vez na Série A

Na derrota por 4 a 2 do Fortaleza diante do Bahia, no Pituaçu, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi a primeira vez nesta edição do torneio que a defesa tricolor cedeu quatro gols ao adversário na mesma partida. Com os quatro tentos de Rodallega, o Leão perdeu o posto de quarto clube menos vazado e cai para a 12ª posição no quesito, empatado com São Paulo, Palmeiras, Juventude e Athletico-PR.

A defesa tricolor já havia cedido três gols na mesma partida em uma única oportunidade nesta Série A, foi na derrota no Clássico-Rei por 3 a 1. A derrota para o rival Ceará foi, inclusive, um dos jogos que motivaram a troca de titularidades no gol de Felipe Alves para Boeck.

Os quatro gols cedidos pela defesa tricolor resultaram em uma quebra de tabu no Campeonato Brasileiro. Há seis anos um atacante não marcava quatro gols na mesma partida. Antes de Rodallega, William Bigode, quando atuava pelo Cruzeiro, balançou as redes quatro vezes na vitória por 5 a 1 diante do Figueirense.

Buscando se recuperar da goleada, o Fortaleza volta suas atenções para a próxima rodada da Série A, no embate contra o Atlético-MG, no domingo, 12, às 16 horas, no Castelão, pela 20ª rodada. Com o revés, o Leão chegou ao quarto jogo seguido sem vitória na primeira divisão.

