Benevenuto testa positivo para a Covid-19 e desfalca Fortaleza na Série A

Os bons resultados e a quantidade de gols marcada pode até ter camuflado, mas os números são claros e comprovam que o Fortaleza tem sofrido muito mais gols.

Somente no mês de agosto, por exemplo, em seis partidas, o Leão teve a defesa vazada nove vezes. O número só não causou prejuízos maiores ao Tricolor porque a equipe também marcou nove gols no mesmo período. O saldo zerado pelo menos manteve o time entre os líderes da Série A e evitou a vantagem do São Paulo na ida da Copa do Brasil.

Comparado a julho, a diferença é gritante, já que foram também seis jogos e apenas três gols sofridos. Foi no mês passado também que o Leão ficou quatro partidas consecutivas sem sofrer tento algum.

O time sofreu apenas 27 gols em 43 jogos em toda a temporada, o que significa uma média de 0,62 por duelo. Assim, ter levado mais de um tento por partida nos últimos seis duelos é preocupante, mesmo que não tenha sido suficiente para desestabilizar as campanhas do Leão. Tanto que o time ainda possui a terceira melhor defesa da Série A.

Nas últimas três partidas, é até possível destacar alguns pontos que tenham contribuído para essa oscilação defensiva. É o caso, por exemplo, das peças que o técnico Juan Pablo Vojvoda vem perdendo. No empate em 2 a 2 contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, por exemplo, mais uma vez o zagueiro Benevenuto esteve fora — ele não pode jogar o torneio pelo Fortaleza porque o jogou pelo Botafogo-RJ. O camisa 3 é não só o melhor "rebatedor" de bolas do time, como o líder no quesito em toda a divisão de elite. Não contar com ele, portanto, é um prejuízo.

Além disso, Vojvoda optou por Jussa na esquerda, deslocando Titi da posição original para atuar como central. Os dois não se entenderam muito bem e o time teve vários problemas durante o jogo.

Anteriormente, pela Série A, contra o Juventude-RS, as ausências de Pikachu, suspenso, e Titi, poupado, causaram outras mudanças no time do Fortaleza e geraram desacertos. Já contra o Santos-SP, foi o volante Felipe que esteve suspenso. Ele é o terceiro melhor em desarmes do Leão,.

É claro que o elenco Tricolor tem peças que possam substituir a altura, mas em um time redondo como o de hoje, a ausência de qualquer peça considerada fundamental — caso dos três citados — pode prejudicar bastante o desempenho. Daí a torcida cobrar a contratação de mais um zagueiro e um lateral-esquerdo. Marlon, do Fluminense-RJ, é o nome da vez na faixa de campo.

Outra mudança que esteve presente nos últimos cinco jogos do Fortaleza foi embaixo da trave. Marcelo Boeck reassumiu a titularidade no Fortaleza e vem tomando mais gols que seu antecessor, Felipe Alves. Isso não quer dizer que a culpa seja dele. O camisa 1, inclusive, vem fazendo boas atuações e tem pelo menos uma defesa difícil, em cada jogo, contra CRB-AL, Palmeiras-SP, Santos, Juventude e São Paulo, mas os números, queiram ou não, recaem sobre ele.

Segundo o portal Soccerway, o tempo médio do primeiro gol permitido do Fortaleza é 38 minutos. Coincidentemente, o Tricolor não marcou nenhum dos gols dos 30 aos 45 minutos, o que pode apontar para um momento de baixa da intensidade do time, que, em compensação, tem como característica não desistir até a volta final do ponteiro do relógio.



<div><iframe src='https://flo.uri.sh/visualisation/5811621/embed' title='Interactive or visual content' class='flourish-embed-iframe' frameborder='0' scrolling='no' style='width:100%;height:600px;' sandbox='allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation'></iframe><div style='width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;'><a class='flourish-credit' href='https://public.flourish.studio/visualisation/5811621/?utm_source=embed&utm_campaign=visualisation/5811621' target='_top' style='text-decoration:none!important'><img alt='Made with Flourish' src='https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg' style='width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;'> </a></div>

