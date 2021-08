Luiz Flávio de Oliveira apita Bahia x Fortaleza pela Série A

O Fortaleza tem novo patrocinador até o final de dezembro de 2021. O Leão terá estampado no uniforme a empresa Ftrade Brasil, do segmento de exportação de aduaneira, na barra inferior da parte frontal da camisa pelo restante da temporada.



No 0 a 0 contra o Cuiabá, na última segunda-feira, 30, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi a primeira partida com a empresa Ftrade Brasil estampada na camisa do Leão. Apesar da pressão dos cearenses em cima do Dourado, principalmente na segunda etapa, a equipe do Pici não conseguiu marcar e ficou no empate sem gols.

Mesmo não conquistando os três pontos, o Fortaleza continuou na terceira posição, com 33, e conseguiu a melhor campanha de um nordestino no primeiro turno da Série A. Para encerrar a metade inicial do Brasileirão, o Tricolor vai enfrentar o Bahia, no Pituaçu, neste sábado, 4, às 21 horas, pela 19ª rodada.

