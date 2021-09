Após folga, Fortaleza se reapresenta e mira jogo contra o Bahia; veja desfalques

Leão retoma as atividades após empate com o Cuiabá-MT e inicia preparação para enfrentar Esquadrão. Zagueiro Marcelo Beneveunto e volante Felipe serão baixas em Salvador

Depois do empate sem gols com o Cuiabá-MT na última segunda-feira, 30, o Fortaleza retoma as atividades na tarde desta quarta-feira, 1º, no Centro de Excelência Alcides Santos, e inicia a preparação para o duelo diante do Bahia. O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o zagueiro Marcelo Benevenuto e o volante Felipe.

Após o 0 a 0 na Arena Castelão, pela 18ª rodada do Brasileirão, o elenco tricolor teve a terça-feira, 31, de folga. O foco agora passa a ser o embate contra o Esquadrão, no próximo sábado, 4, às 21 horas, no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela última rodada do primeiro turno.

Diagnosticado com Covid-19 antes da partida contra o Dourado, Marcelo Benevenuto segue em período de isolamento e será desfalque outra vez. O camisa 5 está assintomático e cumpre os dez dias de afastamento após testar positivo. Portanto, Jackson deve seguir na defesa.

Já Felipe recebeu o terceiro cartão amarelo no último compromisso e cumprirá suspensão automática. A vaga no meio-campo ao lado de Éderson deverá ser disputada por Matheus Jussa e Ronald.

O Leão do Pici ocupa a terceira posição da Série A, com 33 pontos. Já com a melhor campanha de um clube nordestino no primeiro turno da Série A por pontos corridos, a equipe tenta voltar a vencer após três empates consecutivos na competição.

