Fortaleza tem oito jogadores pendurados por cartão amarelo para o duelo contra o Bahia, pela Série A

O Fortaleza tem oito jogadores pendurados com dois cartões amarelos para a partida diante do Bahia, que acontece neste sábado, 4, às 21 horas, no estádio Pituaçu, em Salvador (BA), pela 19ª rodada da Série A. Os atletas que compõem a lista são: Felipe Alves, Tinga, Lucas Crispim, Matheus Jussa, Ronald, Matheus Vargas, Igor Torres e Robson.

Dos oito jogadores, quatro figuram com frequência na equipe titular de Vojvoda: Lucas Crispim, Tinga, Matheus Vargas e Robson. Caso algum dos atletas receba um cartão amarelo no confronto contra a equipe baiana, será necessário cumprir a suspensão automática na rodada seguinte, contra o Atlético-MG, domingo, 12, às 16 horas, na Arena Castelão.

Além dos pendurados, o Tricolor tem dois desfalques confirmados para a partida. Marcelo Benevenuto, diagnosticado com Covid-19, segue o período de dez dias de isolamento. O volante Felipe recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo diante do Cuiabá-MT e cumpre suspensão automática.

O Leão do Pici ocupa a terceira posição da Série A, com 33 pontos. Já com a melhor campanha de um clube nordestino no primeiro turno da Série A por pontos corridos, a equipe tenta voltar a vencer após três empates consecutivos na competição.

O adversário do Leão também vem de uma sequência ruim – um empate e três derrotas –, mas a situação do clube baiano é ainda mais delicada. Nos últimos 10 jogos, o Esquadrão foi derrotado oito vezes.



