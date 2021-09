Fortaleza oficializa empréstimo de Carlinhos e Luiz Henrique ao Botafogo

O Fortaleza oficializou na tarde desta quarta-feira, 1°, o empréstimo do lateral-esquerdo Carlinhos e do meia Luiz Henrique ao Botafogo, conforme antecipado pelo Esportes O POVO. Os atletas foram solicitados ao clube pelo técnico Enderson Moreira e irão permanecer em General Severiano até o fim de 2021.

Carlinhos estava no Pici desde 2019 e terá seu contrato encerrado ao fim do empréstimo, enquanto Luiz Henrique chegou no ano seguinte. Os dois foram comandados pelo treinador do Glorioso e serão reforços na sequência da Série B. Além do empréstimo, o meia teve o contrato renovado com o Tricolor do Pici até 2023.

Cria do Flamengo, o camisa 8 chegou ao Pici em 2020. O período de maior destaque foi entre o final da temporada passada e o início das competições deste ano, justamente sob o comando de Enderson. O jogador carioca ganhou notoriedade pelo papel de garçom da equipe, sobretudo em assistências para o atacante David.

O meio-campista perdeu espaço com Juan Pablo Vojvoda e passou a ser menos acionado. A última atuação foi no empate em 1 a 1 com o Juventude-RS, pela Série A, no dia 21 de agosto.

